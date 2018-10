Kolmapäeval sotsiaalministeeriumis toimunud pidulikul vastuvõtul andis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Saaremaal tegutsevale elektroonikaettevõttele Incap peresõbraliku ettevõtte kuldmärgise. Ühtekokku pälvis kuldmärgise programmi kandideerinud 66 ettevõtte seast 13 ettevõtet, kes osalesid 18 kuud kestnud peresõbraliku ettevõtte programmis.



Incapi korporatsiooni ja Saaremaa tehast juhtiva Otto Richard Puki sõnul on auhind tunnustuseks kogu meeskonnale. Tiitliga kaasnev arenguprogramm on aga aidanud tema sõnul lahendada mitmeid ettevõttega seotud väljakutseid.

Kuigi programmi alguses oli 82 protsenti märgisele kandideerinud tööandjatest pärit Harjumaalt, tõi Incap esile ka piirkondlike ettevõtete pingutused organisatsioonikultuuri tõstmisel. “Kõik peresõbraliku tööandja programmis osalenud organisatsioonid väärivad tunnustust, sest nad soovivad arvestada praeguste ja tulevaste töötajate vajadustega ning on valmis panustama nende heaolusse,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Hea meel on näha, et sel aastal on märgise saajate seas ka tööandjaid väljastpoolt Harjumaad ehk erinevatest piirkondadest üle Eesti.”

Incapi juhi sõnul oli ettevõtte eesmärk programmis muuta Incap veelgi pere- ja töötajasõbralikumaks ning kujundada ettevõte värbamisel niigi tiheda töötajate konkurentsiga Saaremaal atraktiivseks tööandjaks. “Meid innustasid tegutsema mitmed väljakutsed – nii kunagine koondamiste vari, raskused spetsialistide meelitamisel Tallinnast väljapoole kui ka vähene paindlikkus tootmisliiniga tööd tegeva meeskonna puhul,” rääkis Pukk.

Kuldmärgisega pärjatud Incapi Saaremaa tehase rahvusvahelises meeskonnas on praegu üle 70 töötaja.