Nasva kohvikule otsitakse rentnikku

Kuna Nasva klubi kohviku Kodurand renditähtaeg lõpeb 2019. aasta 24. jaanuaril, siis on SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu kuulutanud välja konkursi rentniku leidmiseks.



Lääne-Saare Kultuuri tegevjuht Pille Mägi ütles, et praegusel rentnikul oli tähtajaline leping ja uus nõukogu otsustas korraldada uue enampakkumise samadel tingimustel, nagu teiste vallavara valitsemiste puhul. “Ka praegusel rentnikul on võimalus teha uus pakkumine,” rääkis Mägi. “Aga ta ei ole kasutanud seda eelist, et oma soovist kuus kuud ette teatada ning jäi sellega natuke hiljaks. See oleks andnud talle võrdsete pakkumiste korral eelise.”

Kohvik Kodurand OÜ juht Tähti Puiestee (fotol) ei välistanud võimalust, et osaleb samuti konkursil. Kandideerimise tähtaeg on 31. oktoober.