Proviisor võttis kätte ja ostis endale apteegi

Maarja Vokk (28) ei piirdunud siinmail haruldase proviisoriameti õppimisega, vaid otsustas endale ka apteegi soetada.



“Väga rahul olen,” kinnitab naerusuine Kuressaare apteegi (rahvale tuntud pigem Allika apteegina) omanik ja juhataja Maarja Vokk, kes peab seda ametit augustikuust saati. Ta ütleb, et leti taga inimestele medikamente pakkuda on ka tore, aga talle meeldib ettevõtluse pool väga. Lisaks ülikoolis proviisoriameti omandamisele on Vokk õppinud Kuressaare ametikoolis väikeettevõtlust ja sel aastal asus õppima raamatupidamist. Ta püüdlebki selle poole, et oskaks oma apteegis kõik asjad ise ära teha. Olgu see siis leti taga teenindamine või raamatupidamine.

Apteegi ostmiseni jõudis ta oma sõnul kuidagi kindla plaaniga juhuslikult. Kõik algas sellest, et Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanud Maarja läks ülikooli õppima eripedagoogikat. Siiski tundis ta üsna pea, et see eriala pole päris tema rida. Läks tegi keemia ja bioloogia riigieksamid uuesti ja maandus proviisori erialal.

Kõik on apteekrid



Vahemärkusena võib selgituseks lisada, et kõik apteegi töötajad on apteekrid. Kuid proviisor on ülikooli lõpetanud magistrikraadiga spetsialist, farmatseut aga kas kutse- või rakenduskõrgkooli diplomiga spetsialist.

Maarja Vokk ütleb, et saarlased väga proviisoriks ei kipu. Ajal, mil ta ise ülikoolis õppis, oli tema olnud enda teada üle kaheksa aasta esimene saarlane, kes seda eriala õppima oli tulnud. Maarja märgib, et tegelikult on proviisoriamet Saaremaal nõutud. Apteegi juhataja peab olema proviisorihariduse ja kolmeaastase töökogemusega spetsialist.

Maarja nendib, et see amet oleks ideaalne Saaremaale tagasitulekuks, palgadki pole kehvad.

Kui mõned aastad tagasi kaotati piirang apteekide asutamiseks (varem võis olla 3000 elaniku kohta üks apteek), avati ka Saaremaal mitu uut apteeki, mistõttu hakkas Voki sõnul Saaremaal ja mujal korralik töötajate ülemeelitamine, mis viis ka palgad üles.

Kuressaares on praegu 10 apteeki. “Meil on elanike arvu kohta apteeke ikka väga palju,” muigab ta. Samas on käimas suur apteegireform, mis jõuab lõpule 2020. aastal ning siis ei tohi hulgimüüjad ega muud ärimehed enam apteeke omada, vaid apteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile. „Eks näis, kuidas uus seadus meie apteegiturule mõjub,” sõnab Vokk.

Maarjagi töötas erinevates linna apteekides proviisorina ning vaikselt mõtles, et võiks ju kunagi ka ise apteeki omada. Ametikooli õppima minek ei olnud kuidagi otseselt selle sooviga seotud, kuid siis tuli äkki turule Allika apteek, mille senine omanik Kaja Maikov tahtis lihtsalt väljateenitud puhkusele jääda. Maarja Vokk ütleb, et nii see asi kujunes ning ühel päeval oli apteek tema oma. Tal läks oma sõnul lihtsalt, kuna kõik tuli üle – kaup ja töötajad, ka Turu tänaval asuva linna vanima apteegi ruumid tulid tema omandusse. “Apteeki vahetuse ajaks sulgema ei pidanud,” sõnab ta, viidates, et hea meel oli töötajate jätkamise üle. Nagu öeldud, tuleb neid Saaremaal tikutulega otsida.

Omad trumbid



Mõned kuud apteeki omanud Maarja Vokk tunnistab, et kõige keerulisem ongi igasuguse seadusandluse järgimine. “Seadusi peab teadma ja neid järgima,” nendib ta, et see on korraliku toimimise üks aluseid.

Allika apteek on eriline ka selles mõttes, et see ei kuulu mitte ühtegi ketti ning on oma otsustamistes vaba.

Siiski on ta BENU partner­apteek. Maarja Voki sõnul on ta küll iseseisev, kuid samas saab selle kaudu reklaami ja kehtivad ka ühised soodustused. Konkurents ketiapteekidega on tema sõnul loomulikult kõva ja isegi keeruline, kuid Alli­ka apteegil on omad erilised trumbid.

Fakt, et tegu on kesklinnas asuva ja pealegi Kuressaare vanima apteegiga, kus on säilinud sajandivanune interjöör, annab Voki sõnul tema ärile kindlasti juurde. Oma rolli mängib ka see, et asutakse perearstikabineti lähedal ja inimesed ostavad oma rohud välja kohe arsti juurest tulles.

Nii nagu paljudel meist on olemas oma kindel juuksur, õmbleja, arst, on Maarja Voki sõnul väga paljudel olemas ka oma apteeker ja apteek. Allika apteek on kindlasti üks nendest apteekidest, kus on harjutud käima juba põlvkondade kaupa.