Saaremaa Ökoküla loomakari jääb Loonalaiule veel üheks talveks

Saaremaa Ökoküla Loonalaiule unustatud veisekari peab veel kindlasti ühe talve seal veetma, sest ettevõttel pole õnnestunud loomi sealt kätte saada.

“Jah, see ei ole lihtne neid sealt ära tuua. See on tegelikult ikka väga raske,” ütles veterinaar- ja toiduameti Hiiumaa-Saaremaa keskuse juhataja Jüri Lauter (fotol) Saarte Häälele.

Kirjutasime Saarte Hääles juuli keskel, et Eesti ühe suurema lambafarmi kümmekond veist unustati Loonalaiule juba mitu aastat tagasi. Firma sai neist sel suvel uuesti teadlikuks alles pärast Vilsandi saarevahi Avo Piisa teavitust. Piisk oli kuulnud, et laiult leiti veisekorjus, ja kirjutas sellest Ökoküla tegevjuhile Andreas Välile.

Terve loomakari



Väli rääkis septembri alguses Saarte Häälele, et tegeleb plaani koostamisega, kuidas loomad enne talve laiult ära tuua. Nüüd ei olnud jutt enam kaheksast veisest, kes 2015. aasta kevadel laiule veeti, vaid suurest veisekarjast. Loonalaiul elas augusti seisuga veterinaar- ja toiduameti andmeil vähemalt 21 looma, nii lehmi, pulle kui ka vasikaid.

Jüri Lauter ütles, et Loonalaiu juhtumil on kaks poolt. Ühelt poolt ta tunnistab, et ettevõte on eksinud loomapidamise nõuete vastu, sest veiseid aastateks omapäi jättes jäeti nad looduse meelevalda ja abitusse olukorda. Teiselt poolt näitab nende paljunemine laiul, et veised saavad seal hakkama, neil on olnud piisavalt looduslikku toitu ja peavari.

Küll aga vähendas Lauteri sõnutsi nende kättesaamise võimalusi loomade inimpelglikkus. Kui Šoti mägiveised on muidu väga inimsõbralikud loomad, siis mitu aastat omapäi on muutnud nad üsna metsikuks. Ökoküla tegevjuht Andreas Väli korraldas suvel küll saarele pargase ja paigaldas loomade kogumiseks aedikud, kuid pargas triivis tormiga Vilsandile ja kerged alumiiniumtorudest kogumisaiad viis meri minema.

Andreas Väli kinnitas, et loomad on heas konditsioonis ja terved. “Vajadusel tagame nende täiendava toitmise,” ütles ta Saarte Häälele.

Aega aprillikuuni



Jüri Lauter kinnitas, et Ökoküla tegemistel hoitakse kindlasti pingsalt silma peal ja praeguse seisuga on loomade äratoomiseks antud uus tärmin – aprilli keskpaik. Muidugi võib juhtuda, et loomi saab kokku ajama minna ka talvel, eriti hea oleks, kui jää mere korralikult kaanetaks, et üle selle loomad koju tuua, lisas Lauter.

Maaleht kirjutas eelmisel nädalal, et Hando Sutteri farmid on korjanud 1,8 miljoni eest toetusi, kuid igapäevaselt käib närutamine loomade ja inimeste arvelt. Seejuures on Maalehe teatel kõik tegevjuhid olnud ettevõttes pigem statisti rollis ja omanik kontrollib pea iga pisematki tehingut, sh loomulikult arvete maksmist.

Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja teatas eelmisel nädalal, et Hando Sutter on aus ja töökas inimene. “Võin ainult oletuslikult väita, et aega on Hando Sutteril oma isiklikele ettevõtmistele pühendumiseks jäänud napiks,” pakkus Kaldoja.

Lammaste kaotamine tõi kehva maine

Saaremaa Ökoküla koos sõsarettevõtetega Vilsandi Niiduliha ja MTÜ Ökoabi kuulub riigile kuuluva AS-i Eesti Energia juhatuse esimehele Hando Sutterile. Ettevõtete grupp sai kolm aastat tagasi tuntuks sellega, et omanik süüdistas sadade lammaste kadumises, otsesõnu loomade varguses firma oma töötajaid.



Politsei tuvastas tänavu juuni alguseks, et loomad said vabapidamisel looduses hukka ja kadusid sel moel. Süüdistus esitati vaid endisele loomakasvatusjuhile nelja lamba varastamises ja sellega 360-eurose kahju tekitamises. Kohtuprotsess algab Kuressaare kohtumajas tuleva aasta veebruari alguses. Farmijuht on süüdistusi eitanud, sest lammaste ost-müük oli tema igapäevane töökohustus ja tulenes töölepingust.

Saarte Hääl kirjutas augusti alguses, et loomakasvatusjuhi n-ö varguselt vahelevõtmiseks korraldati Hando Sutteri tellimusel nelja kuu jooksul lambaliha ja eluslammaste kontrolloste. Lõpuks esitatud kriminaalsüüdistus tugineb kontrollostudega kogutud tõenditele, mille tõsiseltvõetavuse on süüdistatava kaitseadvokaat kahtluse alla seadnud. Kaitse sõnul on need ebaseaduslikult kogutud, sest kontrollostude sooritamise ehk teise osapoole petmise ja tehingu tegemise tegeliku eesmärgi varjamise õigus on ainult korrakaitseorganil.

Hando Sutteri palgal oli aga endise kõrge politseiametniku eraettevõte ja kontrollostusid sooritas Saarte Häälele teadaolevalt omastamise ja võltsimise eest kohtulikult karistatud endine keskkriminaalpolitsei töötaja.