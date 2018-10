Viie aastaga 500 lõikust vähem

Tervise Arengu Instituudi andmeil tehti mullu Saare maakonnas viis aastat varasemaga võrreldes pea pool tuhat kirurgilist operatsiooni vähem.



“Eks see, kui palju lõikusi teha saab, sõltu haigekassa rahastamisest,” tõdes Kuressaare haigla kirurg Aare Taul, lisades, et neid patsiente, kes ise oma operatsiooni eest maksavad, pole praktiliselt olnudki.

“Pool aastat teeme lõikusi ja teisel poolaastal pärast kolme kuud on rahaline seis juba selline, et peame vaatama, mida me saame teha ja mida mitte,” kirjeldas dr Taul. “Siis lõpetame plaanilise töö ära ja jääbki põhiliselt erakorraline töö.”

Kuigi sellest, et haigekassa antavast rahast ei jätku, on räägitud juba aastaid, pole dr Tauli sõnul paremuse poole muutunud midagi. “Muidugi oleks meil võimalus rohkem operatsioone teha, aga see jääb raha taha.”

Möödunud aasta kohta avaldatud statistika näitab, et maakonnas tehti 1336 operatsiooni, neist enamik ehk 893 haiglaravil ehk statsionaaris. Päevakirurgias, kus patsient vajab ravi või uuringute tõttu jälgimist mõne tunni jooksul ega ööbi haiglas, toimus 443 operatsiooni. 737 operatsiooni puhul kasutati üldanesteesiat.

Viis aastat varem, 2010. aastal oli operatsioonide arv seevastu 1879, neist 1063 tehti statsionaaris ja 816 päevaravis. Üld­anesteesia tehti patsiendile 917 korral. Kõige suurem on maakonnas tehtud operatsioonide hulgas luu- ja lihaskoe operatsioonide osakaal. Neid oli 2012. aastal 443 ja mullu 298.

Murtud luid pandi paika nii mullu kui ka viis aastat varem pea sama palju, vastavalt 94 ja 97 korral. Viis aastat varasemaga võrreldes on vähenenud endoproteesimiste ehk tehisliigese paigaldamiste arv. 2012. aastal tehti selliseid lõikusi 71, mullu aga 60. Puusaliigese täielike proteesimiste arv aga on kahanenud 37-lt 28-le.

Seedetrakti ja põrnaoperatsioonide arv vähenes 322-lt 253-le, naha- ja nahaaluskoe operatsioonide oma 191-lt 143-le.