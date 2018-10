Aasta õppijasõbralik tööandja on Saaremaa ettevõte

Saaremaa arboristi Heiki Hanso (fotol) ettevõte Arborest OÜ pälvis üleriigilise tunnustuse kui aasta õppijasõbralik tööandja.



Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon, kus töötaja enesetäiendamine on oodatud ja toetatakse õppimist. Tiitlile kandideeris 31 nominenti.

“Arborestist ja minu käe alt on läbi käinud kümneid Eesti arboriste, olen uhke, et olen saanud olla osa nende elust ja oma tagasihoidlikke kogemusi edasi anda,” ütles Hanso ettevõtet tutvustavas videoklipis eilsel täiskasvanud õppija nädala avaüritusel Eesti filmimuuseumis, kus lisaks aasta õppijasõbralikule tööandjale kuulutati välja aasta õppija, aasta koolitaja ja aasta õpitegu.

Hanso hinnangul on Arboresti põhimeeskonda kuuluvad Tarmo Sklave ja Ats Mölder tublid ja kompetentsed töötajad ja koolitajad ning palju panustanud selleks, et Arborest oleks tuntud koolitaja ja praktikaettevõttena. Arborest on Luua metsanduskooli ja Pärnumaa kutsehariduskeskuse partner. Heiki Hanso sõnul käib ta end igal aastal erinevates Euroopa riikides täiendamas. “See aitab mul oma erialast paremini aru saada ning seda tulevastele praktikantidele ja töötajatele edasi anda,” lausus ta.

Arborest OÜ esitas tunnustamisele ettevõtte juhiabi Ülle Mitt. “See, et just meie tiitli pälvisime, oli suur üllatus – kuulus ju nominentide sekka palju tuntud tegijaid, näiteks tänavune aasta ettevõte AS Cleveron,” ütles Heiki Hanso Saarte Häälele.

Tema sõnul kuulub tunnustus kogu meeskonnale ning lisab veelgi motivatsiooni valitud teed jätkata.

Maakonnad esitasid igast kategooriast tunnustamisele ühe kandidaadi, kelle seast komisjon valis välja kõige silmapaistvama isiku, organisatsiooni või teo, mis on oluline Eesti elukestvale õppele. Tänavu esitati kokku 484 kandidaati neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja ja aasta õpitegu. Kõige rohkem oli kandidaate aasta õppija ja aasta koolitaja kategoorias.