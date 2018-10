Helmut Velviste 85: Juubilaril kodutalus tööd jagub

Kuninguste küla Silla talu peremehel Helmut Velvistel kodutalus tööd jagub. Ilmad on ilusad. Päikeselised sügispäevad lähevad peremees Helmutil ja tema abikaasal Adelel talutöö tegemisel täie ette.



Maatööd on harjunud homme 85-aastaseks saav Helmut Velviste tegema lapseeast saati. Vanaisa talus Väljakülas oli hakkaja poiss nii põllul kui ka laudas mitte ainult uudistamas, vaid ka jõukohaseid töid tegemas.

Helmut oli seitsmene, kui tal tuli kodust lahkuda ning kolm ja pool aastat Siberi elu maitsta. Elutöö on juubilar teinud põllumehena oma kodukohas, juhtides aastaid Orissaare ühismajandit. Visa saarlase tööd on väärikalt hinnatud. 2003. aastal võttis Velviste vastu Saare maakonna teeneteplaadi. Tema autasude hulgas on medal “Kalevipoeg kündmas”. Seda peab elupõline põllumees eriti kalliks.

Viis aastat tagasi, Helmut Velviste 80. sünnipäeval ütles Orissaare kolhoosi kauaaegne peazootehnik Kati Nõu, et Velvistega oli võimatu konflikti minna. “Kui mina vahel ägestusin, siis Velviste rahulik toon tõi mind tagasi maa peale ja tavaliselt jäi tema seisukoht peale,” meenutas Nõu toona.

Kunagise ühismajandi liikmed on majandijuht Velvistet iseloomustanud kui väga mõistlikku ja inimlikku inimest. “Tema silmis olid saks ja sant ühesugused, sest mõlema jaoks oli tal aega ja mõistmist. Mõlemaid ta ka aitas. Velviste olevat oma esimeheaja jooksul kaks korda vandesõna kasutanud ja seda mõlemal korral joodikute peale,” rääkis tookord üks juubilari hästi tundev inimene.

Kolm aastat on Helmut Velviste ka ajakirjanikuna töötanud. “Leheneeger” oli ta tollase Orissaare rajoonilehe toimetuses.

Sitkele põllumehele soovivad edasiseks erku meelt ja kordaminekuid ettevõtmistes kodutalus ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.