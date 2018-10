Lapsed vallandasid KG-s 22 ahelreaktsiooni (VIDEO)

Euroopa koodinädala raames eile Kuressaare gümnaasiumis alanud programmeerimise ja robootikapäevade esimeste ettevõtmistena panid nooremate klasside õpilased käepärastest vahenditest püsti ahelreaktsioonid, millest parimaks tunnistati 5.a ja 3.a klassi õpilaste kätetöö.



Euroopa koodinädala ehk Europe Code Week raames toimuvaid KG programmeerimise ja robootikapäevi rahastab IT-hiid Google. KG oli üks 25-st toetuse saajast Euroopas, ainus Eestis.

KG füüsikaõpetaja Olle Arak ütles Saarte Häälele, et ahelreaktsioonide ehitamine oli kooli pakutud idee. “See on mehaaniline programm, mis sobib programmeerimise alustamiseks või ka jätkamiseks väga hästi. On vaja fantaasiat ja ka mingit algoritmi, kuidas see asi käima hakkab,” rääkis ta.

Töö eesmärgiks on mingil moel edasi anda liikumist ja püüda selle kestus teha võimalikult pikaks. Selleks olid lapsed kooli kaasa võtnud kõiksugu abivahendeid doominokividest ja mänguautodest kuni pesumasina väljalaskevoolikuni. Eelnevalt oli neile näidatud videoid mitmesuguste ahelreaktsioonidega, mistõttu ideedest ilmselt puudust ei olnud. Pigem vastupidi, reaktsiooniahelasse püüti sättida ka lahendusi, mis praktikas eriti toimida ei tahtnud.

Kui Saarte Hääl koolimajas toimuvat uudistamas käis, paistis paljudes klassides valitsevat veel lustakas segadus. 5.a oli aga juba nii kaugel, et sai oma kokkupandud süsteemi katsetada. Paraku esines selles veel tõrkeid, ent nagu lõpptulemus näitas, suudeti need likvideerida.

Žürii otsusega tunnistati 1.–3. klasside arvestuses parimaks 3.a ja 4.–6. klasside arvestuses 5.a. “Sellist koostööd, mida nad lõpus näitasid – kõik ühe asja eest sada protsenti väljas –, ei ole ma veel näinud! Super töö! Ja emotsioon, kui asi õnnestus, oli ka otse südamest,” kiitis võidukate viiendike klassijuhataja Kristel Paju.

Lisaks ahelreaktsioonide meisterdamisele toimusid eile ka mitmed töötoad ja sai kuulata-vaadata KG vilistlase, Starshipi tarkvarainseneri Virgo Talgi pakiroboti presentatsiooni ja Martin Villigu videoloengut.

Täna toimub maakonna robootikaringide õpilaste ja õpetajate koostööpäev, kus harjutatakse First Lego League ja Robotexi võistluseks ning õpetajad saavad osaleda koolitusel, mis käsitleb robootika kasutamist ainetundides.