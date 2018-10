Omniva: kontorivõrgu lepime kokku omavalitsusega

Eilsele uudisele, et konkurentsiamet on andnud Omniva kaubamärki kasutavale Eesti Postile loa viia minimaalne postiasutuste arv varasemalt 320-lt 245-le, teatas ettevõte kommentaariks, et see ei tähenda automaatset kontorivõrgu kärpimist.



Tegevusloa muutus ei tähenda postiasutuste sulgemise plaani tegevusloas toodud miinimumarvuni ja mistahes muudatusi plaanides on kavas kohtuda alati kõigepealt kohaliku omavalitsusega, sest nemad teavad kohalikke olusid kõige paremini, teatas ettevõte.

Uue tegevusloa järgi saab postiettevõte Saaremaal vähendada postkontorite hulka seniselt kümnelt kuuele.