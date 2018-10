Saaremaa korterid on aastaga kallinenud

Saare maakonnas on korterite ruutmeetri mediaanhind kerkinud 672 euroni, olles seega Eestis üks kõrgemaid.



Maa-ameti andmeil oli kõrgeim ruutmeetri mediaanhind Harju maakonnas, 1692 eurot. Järgnevad Tartumaa 1329 euroga ja Pärnumaa 999 euroga. Saare maakonnale kuulub selles edetabelis neljas koht.

Madalaim oli ruutmeetri mediaanhind seevastu Valgamaal, 89 eurot ruutmeetri kohta. Eelviimase koha omaniku, Jõgevamaa puhul on see näitaja 194 eurot.

Kui Saare maakonnas kasvas kinnisvara mediaanhind mullu I poolaastaga võrreldes 1,1%, siis suurim oli mediaanhinna tõus Lääne-Virumaal – 20,2% ehk 223 euroni.

Suurim langus tabas aga Valgamaa korterite mediaanhinda, –28,7%. Hiiumaal oli sama näitaja –28,3%.

“Ma ei imesta selle üle, et Harju-, Tartu- ja Pärnumaal hinnad tõusevad ning kõige kõrgemad on – käib ju nendes kohtades aktiivne elu,” ütles Kinlux Vara OÜ maakler Kaido Kruut. “See, et Saaremaa on täna neljandal kohal oma ruutmeetri hinna poolest ning see hind on tõusnud, näitab, et elu läheb ka meil siin edasi, mis on väga positiivne.”

Statistika näitab, et tänavu I poolaastal tehti Saare maakonnas korteriomanditega 117 tehingut ehk kümne võrra vähem kui mullu samal ajal. Langus on seega 8,7%. Saare maakonnas sõlmitud tehingute koguväärtus kasvas aga 4 110 293 eurolt 4 469 529 eurole ehk 8,7%.

Veel vähem kui Saare maakonnas, tehti tänavu I poolaastal korteriomanditega tehinguid Põlvamaal (108) ja Hiiumaal (25).

“Kuigi tehinguid oli vähe, nende koguväärtus kasvas – see näitab, et Saaremaal on hakatud ostma ka kvaliteetsemat ja kallimat kinnisvara,” leidis Kruut. Tema sõnul jäi näiteks Merikotka elurajooni korterite müük just tänavu esimesse poolaastasse. “Kotkapoja 1 neliteist korterit on põhimõtteliselt müüdud,” märkis Kruut.

Maa-ameti andmetel tehti Eestis korteriomanditega 2018. aasta esimesel poolaastal 11 234 tehingut kokku 825 miljoni euro eest. Oodatavalt oli nii tehinguaktiivsus kui ka koguväärtus suurim Harju maakonnas, kus toimus üle poole (56,3%; 6325) kõikidest Eestis toimunud tehingutest ning nende koguväärtus moodustas 79 protsenti (652 miljonit) kõikidest tehingutest.

Kõikide tehingute ruutmeetri mediaanhind jõudis selle aasta esimesel poolaastal tasemeni 1366 eurot, mis on 12,5% kõrgem kui aasta tagasi. See on ühtlasi ka läbi aegade kõrgeim mediaantase. Eesti korteriomandite ruutmeetri mediaanhind ilma Tallinna linna tehinguid arvestamata oli 642 eurot.