ANNE LEESLA 70 – Raamatukoguhoidja juubel Eesti raamatu päeval

Täna saab 70-aastaseks ligi 30 aastat Muhus Hellamaa raamatukogu juhatajana töötanud Anne Leesla.



Pärast Tallinna ülikooli (tollal Tallinna pedagoogiline instituut) lõpetamist 1971. aastal läks Raplamaalt pärit Anne tööle Rapla keskraamatukokku. Üheksa aasta pärast sai Annest orissaarlane. Kuna Orissaares ei olnud mandrilt tulnud naisele erialast tööd pakkuda, läks raamatukogundust õppinud Anne tööle toonasesse rahvakunstimeistrite koondisesse Uku. 1985. aastal kutsuti ettevõtlik naine tööle Orissaare internaatkooli direktori asetäitjaks majanduse alal. Samas andis ta algklasside õpilastele ka kehalise kasvatuse tunde.

1987. aasta suvel vabanes Hellamaa raamatukogus juhataja ametikoht ja nii sai kõrgharidusega raamatukoguhoidja taas tööd õpitud erialal.

Pisikest Hellamaa raamatukogu on Anne Leesla nimetanud ka kultuurikantsiks, kus iga lugejat tuleb võtta kui kingitust.

Hellamaal on raamatuid laenutatud koguni 131 aastat. 2007. aastal maakonna parima raamatukogutöötaja tiitliga tunnustatud Leesla sõnul peab raamatukogutöötaja oma piirkonna lugejate vajadusi väga hästi tundma. Maaraamatukogu rollist kõneldes on staažikas raamatukoguhoidja toonitanud, et pigem on see teisenenud, mitte aga vähenenud. Hellamaa raamatukogus on raamatusõpru jagunud stabiilselt kahe- ja poolesaja ligi.

Aastakümnete jooksul on Anne Leesla kutsunud lugejatega kohtuma kirjanikke nii Saare- kui ka mandrimaalt.

Annele endale meeldib lugeda rohkem tõsise sisuga raamatuid, aga vahel ka humoorikaid teoseid, sealhulgas lasteraamatuid. Kaks aastat tagasi sai ta elamuse Astrid Lindgreni ”Vahtramäe Emilist”.

”Naersin lugemisel nii palju, et järgmisel päeval oli vahelihas täiesti valus. Oli tõesti väga hea naeruteraapia,” tõdes tänane juubilar.

Kümme aastat tagasi ilmus Anne Leesla sulest trükis ”Muhu pärimuslik aastaring”. Möödunud aastal otsustas teenekas raamatukoguhoidja pensionile jääda.

Kodus meeldib talle peale lugemise ristsõnu lahendada, metsas jalutada ja aiatöid teha. Aastaid on ta osalenud Muhus toimunud mälumängudel. Tänavugi paneb Anne oma võimed mälumängus proovile.

Suvel käis ta koos eakaaslastega meeldival bussiekskursioonil Hiiu- ja mandrimaale. Reisimuljeid jagas ta lugejatele Muhu valla lehes.

Täna, nii nagu igal teisipäeval, kogunevad eakamad muhulased Hellamaa külakeskusesse keskpäevatundi pidama. Seekord kujuneb päevane kohtumine aga eriti pidulikuks. Tähistatakse Anne Leesla juubelit.

Tegusale raamatusõbrale meeldivaid lugemiselamusi ja muhulaste ettevõtmistes kaasalöömist ka edaspidi.