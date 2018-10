Saaremaa sõiduõpetajad on plaanitavast seadusemuudatusest, mis kohustaks juhilubade saamiseks tegema 30 sõidutundi senise 21 asemel, kahetisel arvamusel. See tähendaks ka autokooli kallinemist.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavatseb uuest aastast muuta määrust, millega on kehtestatud juhiloa taotlemise kord. Lisaks plaanitavale lisanduvate sõidutundide arvule on kavas mitmeid muudatusi, mis juhiloa taotlemise kergemaks muudavad.

Autoõpetaja Taavo Tenno omanimelisest autokoolist ütles, et jutu tasandil on muudatustest tõesti räägitud. Ametlikke eelnõusid ta näinud ei ole. Plaanitava sõidutundide arvu suurenemise kohta märkis Tenno, et ka praegu teevad paljud lisatunde. “Kes on soovinud, on tunde juurde võtnud,” kinnitas ta. Tema sõnul proovitakse sõit selgeks saada võimalikult väheste nõutud tundidega. Tenno sõnul maksab neil lisatund 20 eurot, kuid palju juhiloa taotlemine kallineda võiks, ta enne seadusemuudatust arvama ei kippunud.

Kuressaare ametikooli sõiduõpetaja Priit Kald ütles, et sõidutundide arvu kasv on kindlasti paljudele kasuks. Tema sõnul on üsna tihti küsinud just lapsevanemad, miks on sõidutunde nii vähe, et noor peab neid juurde ostma. Nüüd kaob see küsimus ära.

Sama kooli koolitusjuht Ade Sepp rääkis, et ametikoolis on praegu juba 23 tundi. Sealhulgas on juba kohustuslikud libeda- ja pimedasõidud. “Mandri autokoolides on libeda- ja pimedasõidud põhihinnast väljas. Samas autokooli nendeta lõpetada ei saa. Seega kui kohustuslike sõidutundide arv tõuseb 30-ni, tuleb ametikooli autokoolis lisaks juurde seitse sõidutundi,” selgitas Sepp.

Ametikoolis on ühe sõidutunni hind 17 eurot, seega kallineks baaspakett ainuüksi sõidutundide arvelt 119 eurot. Praegu on ametikoolis B-kategooria kursuse hind 500 eurot. Sepa sõnul pole õppekava mahu suurenemist riiklikult veel kinnitatud ja seega ei saa kallinemisest arvudes veel rääkida.

Sõidutundide vajadus on õpilaseti tema sõnul väga erinev. “On neid, kellel on autokooli tulles juba sõiduvilumus olemas ja praegusest tundide arvust piisab. Teised ostavad ka praegu sõidutunde juurde. Juurde võetakse ühest kuni kahekümne tunnini,” tõdes Sepp.

Enamasti ostavad tunde juurde just vanemad inimesed. “Üle poolte õppijaist on sellised, kellel vanemad võtavad maanteeametist juhendaja tunnistuse ja kes niikuinii sõidavad oma autoga lisaks. Ametlikke sõidutunde see küll ei anna, aga vilumust ikka.”

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Peetersoo kinnitas, et muudatused olid vajalikud, kaasajastamaks nii eksami kui ka õppetöö läbiviimise põhimõtteid, et valmistada noori juhte paremini ette liikluses osalema. Lisaks õppesõidutundide mahu suurendamisele on määruses ka muid muudatusi, näiteks millal pääseb teooriaeksamile, kuidas toimub nii teooria- kui ka sõidueksamite vastuvõtmine ja hindamine, milliseid harjutusi sõidueksamil sooritatakse ning sõidueksami sooritamise võimaldamine autokooli autoga.