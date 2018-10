ET TAMMEPUIT EI LÄHEKS RAISKU

Meie oma tuntud ja tunnustatud mööblitootja Kalla on hakanud tegema lõikelaudu. Esmapilgul pole selles nagu midagi erilist. Eriliseks teeb selle idee kasutada ära tootmisest ülejäävat kvaliteetset kohalikku tammepuitu.

Toode on OÜ Kalla Mööbel juhatuse liikme Robert Pajussaare (pildil) sõnul kollektiivne looming ja nüüd ka patenteeritud. “Ülejääva materjali kogused ei ole just müstiliselt suured, sest me üritame juba toodet nii teha, et kaod oleksid võimalikult väikesed. Saematerjali puhul on töötlemisvarudeks arvestatud 20%, tegelikult on see palju suurem – kuni pool ostetud saematerjalist. Meie üritame ära kasutada kõik jäägid, mis on seadmetega töötlemise pikkuses, minimaalselt 40 cm. Lisaks lõikelaudadele teeme nii ka kuumaaluseid.”

Tammega pliiti kütta pole lihtsalt arukas. Pajussaar ütleb, et ta on mõnikord selle nn küttepuu pärast lausa kurb. “Lepp on väga hea küttepuu, temaga polegi muud teha, aga kõik kõvemad lehtpuud – vahtrad, pärnad –, need oleks kõik võimalik mööbliks teha. Vaher on ju super puu, väga väärtuslik ja praegu täiesti kasutamata. Ja vahtraid meil ju on! Vahtrapuitu tuleks hakata väärtustama.”

See on kahtlemata pikk protsess, ka saaremaise tamme n-ö tootearenduseks kulus tervelt kolm aastat – tuli leida partner, kes seda puitu kokku ostaks, kes saeks, kes kuivataks… “Kvaliteedi seisukohalt ongi kuivatamine võtmeküsimus,” märgib Pajussaar.

Saaremaise tamme puit on tumedam ja pastelsem kui näiteks Ameerika tammel, millel on aastaringid laiemad ja mis on toonilt hele. Palju sõltub pinnasest, kus puu kasvab. Saaremaise tamme plussidest nimetab Pajussaar veel vastupidavust.

Lõikelaual on mitmeid kasutusvõimalusi, teda saab mitmest kokku panna ja tulemuseks on just nii pikk, kui seda nõuab üks suvine suitsu-tuulehaug. Laual on pokaalihoidmise koht ja käes istub ka hästi. Ühesõnaga – saaremaise tamme väärt puidust üks väärt mitmeotstarbeline toode.

Tekst TÕNIS KIPPER

Pildid TÕNIS KIPPER ja OÜ Kalla Mööbel