Kuressaare kesklinn ei saa sel aastal uut katendit, sest osa Hiinast oodatud graniitkividest osutus liiga õhukeseks ja neid ei saa linnatänaval kasutada.



”Kui õige kivi oleks õigel ajal saabunud, siis võiks keskväljak Torni tänavast kuni Lossi 1 juba valmis olla,” ütles abivallavanem Mart Mäeker Saarte Häälele. Eile jäi tal aga vaid tõdeda, et plaatimistöid praegu kesklinnas ei toimu. ”Selle märkamiseks ei ole vajagi väga tähelepanelik olla,” märkis ta.

Linnasüdame ümberehituse käigus on lisaks Eestis toodetud betoonplaatidele kavas maha panna kokku tuhandeid ruutmeetreid erinevas mõõdus graniitkive, mille paksus peaks olema 8 cm ehk võimeline kannatama autotransporti.

Kuigi Kuressaares ehitatakse Euroopa maksumaksja raha eest, otsustas projekti peatöövõtja Merko Infra looduskivi otsinguil vaadata itta. Head hinnapakkumised saadi Hiinast, kuhu esitati tellimused sadade tonnide kivi saamiseks ja jäädi ootama.

Juuli lõpul teatas Merko, et plaatide saabumist on oodata augusti keskel. ”Siis intensiivistub katendi plaatimise töö kindlasti märgatavalt ja tuleb ka lisatööjõudu,” kinnitas Merko Infra objektijuht Leo Rahu.

Paraku juhtus sel suvel Merkol kõigepealt see, mis on juhtunud Hiinast aastalõppudel oma pisikesi kaubatellimusi oodanud tuhandete eestlastega – tarne viibis teadmata põhjusel.

”Meil ei ole graniiti,” nentis eile Leo Rahu. Ta tõdes, et probleemid on nii tarnimise kui ka sortimendiga. ”Osa on liiga õhuke. Küsimus on, kuhu saaks seda panna, kas näiteks kõnniteedele kannataks. See on aga küsimus tellijale,” rääkis Rahu Saarte Häälele.

Et kogused ja kaugused on suured, siis Rahu sõnul mittesobiliku kivi Hiina tagasisaatmine ilmselt kõne alla ei tule.

Mismoodi aga täpselt edasi toimida, arutavad Saaremaa valla ja Merko esindajad täna toimuval töökoosolekul. Mart Mäeker kinnitas, et projekti ringitegemine kindlasti teema ei ole.

”Tellija selles kindlasti süüdi ei ole, see on tegelikult ehitaja ja materjali tarnija probleem. Tellija jaoks on probleem ajagraafik,” märkis Mäeker.

Ehk et kui esialgu on vallavalitsus lubanud tänavu sügiseks kesklinna osas plaatimistöödega ühele poole jõuda, siis ”hiina faktor” tõmbab nendele plaanidele kriipsu peale. Tänaseks on kindel ka see, et novembris kesklinna jõulukuuske püsti ei aeta, vaid esmakordselt leiab Kuressaare jõulupuu endale koha linnapargis kõlakoja ees.