Kuressaare kesklinnas on praegu hea ja rahulik. Nagu mõnes agulis või tagahoovis. Sõidukitega ligi ei pääse ja ka jalamehed hoiavad sealt kõrvale, kui just väga pakilist asjatoimetust ei ole. Ringi liigub üksikuid turiste, kes uudishimulikult pooleliolevaid teekatendeid ja materjalihunnikuid uudistavad.



Üle tolmu oleme saanud, üle vibratsiooni ja müra oleme saanud, aga graniidi peale, näe, hammas ei hakka. Teisest ilma otsast kohaleloksunud vale materjali ikka maha ei pane.

Vallavalitsus ütleb, et ehitaja probleem, ehitaja ütleb, et materjali tarnija probleem. Avalikkus aga ütleb, et see on tegelikult siiski tellija probleem. Mingil moel annab sellest tunnistust näiteks valla vapiga optimistlik plakat “Me ehitame teie jaoks”, mis eile pärastlõunal oli otsekui häbenedes teistpidi pööratud.

Ja ühel hetkel muutub tellija probleem poliitiliseks probleemiks. Siis, kui inimesi valimiskastide juurde oodatakse. Graniit on külm, tema müünud hiinlased kaugel, aga pauku võib ta ikkagi teha. Valijate peades.