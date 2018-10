Saaremaa kolme päeva jooksu võitis kõik kolm päeva valitsenud Ilja Nikolajev, kes läbis maratondistantsi 2.15.10-ga.



“Tänavune võit oli kergem, kui eelmine kord ja olin seekord paremas vormis,” rääkis kolme päeva jooksul teise üldvõidu saanud Ilja Nikolajev, lisades, et konkurents jäi seekord ka pisut tagasihoidlikuks. “Mul oli eesmärk siia tulles ainult 10 km täiega panna, aga kahjuks palju asju ei õnnestunud, sest tahtsin 20–25 sekundit paremini joosta. Algul Andi Noot püsis tempos, aga ta ei saanud hakkama. Oli ka veidi tuuline, mis segas.”

Viimase päeva eel oli Ilja Nikolajevi edu Jaanus Kallaste ees juba kolm minutit ja üldvõitjas enne pühapäevast 16 km kahtlust ei olnud. “Läksin oma tempojooksu tegema, sest laupäeval oli mõte esimesed 10 km grupis joosta ja siis viimased 5 kilomeetrit lihtsalt joosta oma tempoga. Seepärast oli edu ka väiksem, kui võinuks olla,” selgitas Nikolajev.

Üldarvestuses teiseks tulnud Jaanus Kallaste sai ajaks 2.20.47 ja kolmanda koha auhinna Lätimaale viinud Renars Roze läbis võistlusmaa 2.23.08-ga. Esimese kuue sekka mahtusid veel Ülari Kais 2.24.43, parima saarlasena Ando Õitspuu 2.25.43 ja Tõnu Lillelaid 2.26.25-ga. Saarlastest oli Kalev Õisnurm 2.25.43-ga 12. ja Janar Mai 2.36.32-ga 23.

Naiste hulgas oli tänavu kindel valitseja Minna Kuslap, kes sai aja 2.43.14, teine oli Marion Tibar 2.47.44-ga ja kolmas Laura Maasik 2.47.58-ga. Neljas oli lätlanna Inga Zalite ajaga 2.47.59, viies venelanna Anastassia Zahharova 2.48.08-ga ja kuues Brit Rammul 2.50.33-ga.

Saarlannadest olid kolm paremat Eliise Hoogand 3.05.17-ga (18.), Taimi Kangur 3.13.37 (27.) ja Helina Pärn 3.16.17-ga (34.).

“Mulle oli väga tähtis saada kodus kiireimaks saarlannaks, see oligi enne jooksu selline salajane eesmärk ka,” tunnistas Eliise Hoogand. “Koha ning ajaga olen ka rahul, nii 10 km kui ka 16 km tulid isiklikud margid, mille üle olen väga õnnelik. Tore, et suutsin stabiilne olla, sest hakkasin nüüd alles suve lõpust uuesti jooksutrenni rohkem tegema. Seega kõigi kolme päevaga saab ainult rahul ja õnnelik olla, saavutasin kõik eesmärgid ja kodus on alati hea joosta.”

Poistest olid kolm kiiremat Hardy Kaska 27.16,5; Artis Rožkalns 27.18,9 ja Kert Kask 28.17,6-ga. Tüdrukute kiiremad olid Õnneli Rahu 32.08,5; Triin Ehala 32.29,4 ja Anna Maria Raspel 33.49,5-ga.