Saarte Hääle ajakirjaniku Mehis Tulgi romaani “Maa ja Taeva mõrsja” esimene osa “Foogt” on saanud järje pealkirjaga “Kuningas”. Raamatut saab Varraku kirjastuse e-poest juba tellida ning tänasest-homsest võib seda osta raamatukauplustest.



Autori sõnul läheb romaani “Maa ja Taeva mõrsja” teise osa “Kuningas” tegevus edasi sealt, kus “Foogt” lõppes. “See käsitleb sündmusi pärast tapatalguid Pöide kantsi juures. Mitmed esimeses osas lahtirullunud liinid lähevad edasi, juurde tuleb ka uusi. Sündmuste geograafia on sedakorda laiem, tegelased toimetavad nii Kuramaal, Lihulas, Tallinnas kui ka teispool Läänemerd Rootsimaal. Ning loomulikult Saaremaal,” kergitas Tulk uudisteoselt katet.

Tema sõnutsi ei sündinud teine osa kergemini, kuigi ajaliselt kulus selle kirjutamiseks pisut vähem kui aasta. “Asi on selles, et “Foogt” ja “Kuningas” olid algselt plaanitud ühe raamatuna, kuid töö käigus maht kasvas ja oli mõistlik materjal poolitada. Seetõttu oli teise osa kallale asudes selle lõpp ja hulk erinevaid episoode juba valmis kirjutatud,” selgitas ta.

“Aga nelja-aastase kirjutamise käigus, eriti viimasel aastal, olen stiili mõnevõrra muutnud, mistõttu tuli valmis osi parasjagu ümber kirjutada, et need uue tekstiga paremini haakuksid.”

“Foogt” ilmus aasta tagasi ja sai lugejatelt sooja vastuvõtu osaliseks.

Mehis Tulk kinnitas, et lood pole veel kaugeltki otsas. Romaan läheb edasi. Sellest saab aimu, kui uue raamatu viimaste lehekülgedeni jõuda. Kolmas osa on autori sõnul töölaual. Millal ja millise pealkirja all see kaante vahele saab, ei oska ta praegu veel öelda. Kuid ühe parajas mahus teose aastas võiks Tulgi sõnul ikka ilmutada küll.

Autori autogrammiga raamat on soovijail võimalik soetada “Kuninga” esmaesitlusel, mis toimub reedel, 26. oktoobril kell 17 Kuressaare Rahva Raamatus.