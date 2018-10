Saaremaa naiskonnale kaks kindlat võitu

Naiste Eesti võrkpallimeistrivõistlustel ei andnud Saaremaa laupäeval külla sõitnud Tallinna Ülikoolile mingit võimalust ja võitis kindlalt 3 : 0 (14, 11, 12).



“Tuli lihtsalt,” ütles Saaremaa naiskonna peatreener Peeter Vahtra. “Vastane jäi servivastuvõtuga hätta, meil on kogemusi ja taktikaliselt õnnestus kõik korralikult. Saime servi sinna, kuhu vaja oli. Aga tahaks, et need lihtsad pallid, mis üle võrgu tulevad ja bloki tihedus peab saama kiiresti palju paremaks.”

Vahtra sõnul lootis ta, et naiskond dikteerib mängu niipalju, et ta saab vabalt mängijaid vahetada ja kõiki mängijaid vaadata ning läks nii, nagu planeeritud. “Samas oleks pidanud neli-viis palli ikkagi oma rünnakuks mängima ja oli sellist lubamatut puterdamist,” märkis ta.

Võitjate resultatiivsemad olid Dorit Heinastu 9 ja Egle Püvi 7 punktiga. Saaremaa rünnakuefektiivsus oli 40% ja pallingu vastuvõtt 56%.

Võit vähem kui tunniga



Pühapäeval võeti kodus 51 minutiga kindel 3 : 0 (15, 10, 9) võit Kohila Võrkpalli­­klu­bi / E-Service’i üle.

“Ega me ei saa valida, on Eesti meistrivõistlused ning austame igat vastast ja katsume endast alati maksimumi anda,” ei teinud Peeter Vahtra teisest väga kindlast ja ülekaalukast võidust numbrit.

“Pigem oli põhjust vaadata mitte niivõrd palju seda, kuidas vastane mängib, vaid kuidas ise mängida. Kui vastane on nõrgem, siis on lihtsaid vigu järjest vähem, kuigi neid ikkagi kogunes. Ütlesin naistele, et siin on, mille nimel tööd teha, igast mängust tuleb võtta alati maksimum ja lihtsate pallide mängimisel on parandamist veel küll.”

Vahtra ütles, et kuna vastane laupäeval ja pühapäeval väga kõvasti ei löönud, siis pihta tulevad pallid tuleb täpsemalt sidemängijale mängida, et seda rünnaku potentsiaali veelgi rohkem ära kasutada.

Peatreeneri hinnangul oli Egle Püvi serv juba Eesti kõrgklassist ja rahvusvahelise klassi suunda.

“Eesmärk oleks, et kõik mängijad saaksid oma pallid niimoodi liikuma nagu tema, ikka kiirelt ja teravalt ning servi lennukiirusele auru juurde,” rääkis Peeter Vahtra.

Positiivse poole pealt tõi ta välja asjaolu, et võistkond on tore ja mõnus.

“Õhkkond on sõbralik, kõik saavad pingilt tulla ja elavad kaasa, selline hästi terve sise­kliima,” kiitis treener.

Medal reaalne



Aga millised on naiskonna võimalused meistriliigas? Peeter Vahtra sõnul on nüüd, kui ta on enam-vähem kõiki naiskondi näinud, Saaremaal oma korraliku mänguga medališansid igati reaalsed.

“On, mille nimel võidelda,” märkis peatreener, kes ei julge praegu siiski öelda, mis värvi see medal võiks olla. “Kes läheb medalile, see läheb maksimumi peale ja tuleb siis, mis tuleb. Tartu on selgelt ikkagi väga ühtlane, nende tuumik on koos juba kolm aastat ja üldmäng on väga hea.”

Dorit Heinastu panustas võitu 17 ja Kaisa Õunpuu 10 punkti. Neljast mängust kaheksa punkti teeninud Saaremaa tõusis neljandalt kohalt teiseks.