Saaremaa VK alistas kodus liidri

Balti võrkpalliliigas võitis Saaremaa VK laupäeval koduväljakul liidrikohal olevat RTU/Robež­sardzet 3 : 0 (30 : 28, 25 : 23, 25 : 18).



“Väga raske mäng,” tõdes peatreener Urmas Tali pärast Kuressaare spordihoones mängitud kohtumist. “Numbrid olid nibin-nabin, aga meil oli lõpus otsustavust rohkem ja eksisime geimi lõppudes vähem, selles osas oli kõik korras.”

Algus oli raske ja saarlased jäid 1 : 6 kaotusseisu. Peamiselt lätlaste servivigade (10) toel püsis geim tasakaalus ja alles viimaste punktide mängimisel suudeti seis enda kasuks pöörata. “Nad tegid palju servivigu ja me ei saanud hakata oma rünnakut üles ehitama,” rääkis Tali. “Teises geimis jäi pall rohkem mängu, meil oli vastuvõtus rohkem tööd ja pidime rünnaku ka tööle saama. Palju jäi mängimata ka selliseid punkte, mida oleks pidanud kindlasti ära lööma.”

Urmas Tali hinnangul pole Pärnu mänguga võrreldes numbrid siiski küll sellised, et mehed oleksid väga palju rohkem pingutanud. “Me mängisime täna võistkondlikumalt, kui üks ei pannud, siis tõmbas teine paar punkti ja siis tuli jälle kusagilt mujalt,” selgitas ta. “Palli jagus meeste vahel okei. Tamme sai rünnakul pisut vähem, aga selle eest oli tal kaitses rohkem tööd. Aga juurde on vaja panna, sest kui kaitse toimis kohati paremini, siis magasime jälle olukorrad maha. Aga hingestatust ja sportlikku viha oli täna rohkem.”

Parimatena tõid Eddie Rivera ja Siim Põlluäär 12 punkti. Pühapäeval Jelgava vastu ärajäänud mängu eest määrati lätlastele 0 : 3 (0 : 25, 0 : 25, 0 : 25) kaotus ja rahatrahv, Saaremaa sai tabelisse 3 punkti.

“Iseenesest on kahju, et see mäng ära jäi, sest oleks saanud proovida ka teisi mehi. Nüüd jääb enne eurokohtumisi mängida vaid Rakverega,” rääkis meeskonna mänedžer Hannes Sepp.

Rakvere võitis samal ajal Jekabpils Lušit 3 : 0 (27 : 25, 25 : 17, 25 : 19), Andris Õunpuult 12 punkti. Pärnu VK alistas kodusaalis 3 : 1 (25 : 16, 25 : 16, 20 : 25, 25 : 22) TalTechi. Ragnar Kalde tõi kaotajatele 10 punkti.