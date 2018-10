Vähemuses Kuressaare teenis olulise viigipunkti

Kuigi FC Kuressaare jäi Eesti jalgpallimeistrivõistluste Premium-liigas koduväljakul Tallinna JK Kalevi vastu vähemusse ja 1 : 3 kaotusseisu, suudeti kohtumine tüürida 3 : 3 viigisadamasse ning turniiritabelisse teeniti vajalik punkt.



“Tundus, et meil oli kümnekesi palju lihtsam mängida,” tõdes FC Kuressaare peatreener Jan Važinski. “Teisel pool­ajal mängijad tundsid, et kuigi me oleme vähemuses, ei ole midagi kadunud. Teeb rõõmu, et tulime ühiselt raskest seisust välja.”

Laupäeval Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumises asusid külalised 14. minutil Hidetoshi Wakui penaltist 1 : 0 juhtima, kuid 27. minutil Karmo Paju viigistas seisu. Kuigi domineerivamaks pooleks olid külalised, midagi ohtlikku nad luua ei suutnud, kuni 33. minutil ei jäänud võõrustajate keskkaitsjal Mario Pruulil muud üle, kui ründaja maha tõmmata. Tulemuseks punane kaart ja hetk hiljem realiseeris karistuslöögi järgse olukorra Wakui.

Kuigi võõrustajad olid vähemuses, suudeti mänguohjad enda kätte haarata. Ometi lõi Reinhard Reimaa 73. minutil seisuks 3 : 1. Kui paljudele juba tundus, et mäng on tehtud, siis saarlased arvasid teisiti. Esmalt vähendas Oliver Rass 76. minutil kaotusseisu minimaalseks ja esimesel üleminutil põrutas Sander Laht palli karistuslöögist Kalevi võrku.

“Me hakkasime ise mängima sirgjoonelisemalt,” selgitas Jan Važinski. “Suur roll oli ka sellel, et hakkasime saama teisi palle. Nii me püsisime kogu aeg mängus sees ja rõõmustas see, et lõime kaks standardist. See annab meeskonnale väga palju juurde, kui realiseeritakse see, mida trennides harjutatakse.”

Meeskond näitas raskes seisus vaimujõudu ja soovi võidelda positiivse tulemuse nimel. “Füüsiline vorm on meestel praegu väga hea,” tõdes Važinski. “Me ei ole kodus seni näidanud sellist sisu, mis võõrsil, aga täna saime sellega hakkama. Näitasime, et olime tugevad.”

Samal ajal kaotas samuti püsima jäämise nimel võitlev Pärnu võõrsil Paidele 1 : 2 ja Kuressaare edu oma suurima jälitaja ees suurenes 5 punktile. Jan Važinski ütles, et mängida on veel kolm mängu ja kõik on jätkuvalt lahtine. “Me ei saa oodata ja vaadata, kuidas teised mängivad, peame olema ise valmis punkte võtma,” lausus saarlaste juhendaja.