10 miljoni töölisega ettevõtja pistis vedela kulla tuubi

Maast madalast ninapidi mesinduse juures olnud Leisi mesinik Janar Suuster ei unista oma toodanguga maailma vallutamisest, vaid mõtleb pidevalt, kuidas klientidele üha paremat toodet pakkuda.



Viimane uudis tema toodangu hulgas ongi see, et mees pistis oma mesilindude magusa kulla tuubi. Seda võimaldas tal teha tänu PRIA toetusele soetatud meepastöriseerija. See hoiab vähemalt poolteiseks aastaks ära mee kristalliseerumise. “Muidu oleks mesi homseks juba kristalliseerunud,” naeris Janar Suuster. Meepastöriseerija olemasolu tegi temast aga esimese Saaremaa mesiniku, kel selline seade kasutada.

Pidev tootearendus



Ehkki uus pastöriseerija, mis mesindusettevõtja sõnul on siinkandis täiesti ainulaadne, võimaldaks tal oma saaremaise vedela kullaga tõepoolest maailma vallutada ja toodangut läkitada kus tahes ilmanurka, ei ole Suuster sellest vähemalt praegu eriti huvitatud. Tema mõtleb sellele, et eestlased ise heast ja paremast osa saaksid.

Tootearendus peab aga Suusteri sõnul toimuma pidevalt, sest kõik me ümber on ju pidevas muutumises. “Lahendused, mis toimivad täna, ei pruugi toimida homme,” leiab ta. “Meie motivatsioon ei ole saada suureks ja minna maailma vallutama, vaid pakkuda oma klientidele paremat toodet,” võttis ta asja väga konkreetselt kokku. Muudatuste tegemise keskmes on Suusteri jaoks alati kliendi soovid, mitte tema enda tahtmised.

Läinud aastal registreeris Suusteri ettevõte nimega Hany OÜ kaubamärgi “Saaremaa kuld” ja sellesse tootesarja ongi nüüd lisatud uudse lähenemisega mesindustooteid. “Eelmisel aastal tulime välja “Saaremaa kullaga” 300 g klaaspurgis, mis on turul väga soojalt vastu võetud,” tunnistas Suuster. Tegemist ei ole küll ilmselt kõige odavama meepotsikuga, kuid kuna selle pakend on tõesti ilus, siis müüakse ja ostetakse seda pigem kingitusena. Mesinik arvas, et poodides küsitakse selle eest ilmselt umbes 10 eurot. Kingituseks ostes ei olegi see teab mis suur summa. “Ta suunitlus ongi täiesti teine ja see meie idee oligi, et me ei müü lihtsalt mett, vaid müüme ka disaini, välimust, brändi – see on hoopis midagi muud.”

Üle jää Riiga



Seni on Suuster oma toodangut turustanud valdavalt Tallinnas. “Saaremaa koduturul ei ole me aktiivsed olnud, kuigi meie tooted on müügil Saaremaa Selveris ja Rimis,” tunnistas ta. Selle nädala

lõpust on Hany tooted saadaval ka Coop Saaremaa poo­dides.

Janar Suuster on mesinduses tegutsenud juba 35 aastat. “Olen pidanud või mul on olnud õnn olla mesindusega seotud juba maast madalast,” tõdes ta. “Mesindus on olnud meie peres viimased neli põlvkonda, minu vanavanaisa pidas mesilasi ja käis talvel hobusega üle jää Riias mett müümas.”

Suusteri mesilas on ta oma sõnul umbes 300 mesilasperet. “Kui arvestada, et ühes tarus on umbes 35 000–40 000 mesilast, olen ma kindlasti suurim tööandja Saaremaal, kellel on ligi 10 miljonit töölist.”