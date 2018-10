JUHTKIRI: Igas lõpus peitub algus uus

Mõnede jaoks oodatult, mõnede jaoks ootamatult lõppes Kuressaare pürgimine Euroopa üheks kultuuripealinnaks juba esimeses raundis. Sporditerminites jätkates võiks öelda, et sooritus oli lootustandev, kuid kohtunike hinnangul järgmisteks raundideks ehk matši lõpuni poleks võhma paraku jätkunud. Kaalukategooriad polnud ka päris võrdsed.

Samas ei saa öelda, et võistlus oleks päris vett vedama läinud. Üks tehniline nokdaun ei peaks ometigi sundima kogu senist ettevalmistust minema heitma. Vastupidi, see kõneleks pigem ühe helge eesmärgi nimel püstipandud Potjomkini külast. Nüüd tuleb hingamine korda saada, kogu kultuuripealinna pakett uuesti lahti võtta ja selles sisalduvad ideed rahulikult ja läbimõeldult ellu viia.

Mõruvõitu pill on vallajuhtidel paraku alla neelata seoses vihjega omavalitsuse rahalisele võimekusele. Me võime ju üksteisele õlale patsutada ja kinnitada, et uus ühine tengelpung on vägev. Neutraalne kõrvalpilk kõneleb paraku sellest, et pole see asi nii roosiline midagi. Aga sugugi ka mitte lootusetu.