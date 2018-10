Hiinast tulnud valede mõõtudega graniitplaati kvaliteedi huvides kesklinnas tänavakattena ei kasutata ja osa ehitustöödest saab tuleval suvel valmis plaanitust kuu aega hiljem.



“Vald on tööde tellijana seisukohal, et vaja on plaati, mis on projektis ette nähtud, ning see küsimus on vaja lahendada ehitaja ja tarnija vahel,” selgitas abivallavanem Mart Mäeker.

Kirjutasime eilses Saarte Hääles, et mitu kuud ootamist päädis halva üllatusega Hiinast, kui selgus, et tänavakatteks mõeldud graniitkivi on mõnevõrra õhem, kui eeldatud 8 cm.

Mart Mäeker ütles eilses Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et kui panna kõnniteele 8-sentimeetrise plaadi asemel 7 cm paksune, ei tohiks midagi hullu olla, kuid sõiduteega on iseküsimus. “Kuna kõnniteele sõidetakse nii kaupluste varustamiseks kui ka teenuste osutamiseks, näiteks pesemiseks, tõstukiga, siis peavad need kannatama ka suuremat koormust. Tugevusvaru peab olema,” märkis ta.

Lepingu kohaselt on ehitustööde valmimise tähtaeg tuleva aasta september, kuid vallavalitsus on varem ehitustööde lõpptärminiks öelnud 1. juuni. Nüüd lükkuvad viimased tööd juunikuusse ja valmis saab kesklinna 1. juuliks.

“Piinlik on muidugi see, et me hakkasime varakult selle projektiga pihta, et jõuaks sügiseks valmis. Sellepärast on natuke nukker see asi. Nüüd on ta seisnud plaatimise koha pealt sisuliselt juba kolm kuud, midagi ei ole tehtud,” rääkis Mäeker.

Talveks jääb Kuressaare kesklinn seega ehitustandriks ja plaatimistöödega alustatakse kevadel Torni tänava ristmiku poolt. Samas eeldab vallavalitsus, et kesklinn peab olema talvel valgustatud ja selleks, et liigelda, tuleb tänavamaa tasandada.

“Samuti tuleb välja töötada talvine liikluskorraldus,” sõnas Mart Mäeker. Küll aga on lootust, et järgmisel nädalal jõuab kohale raekoja ette planeeritud graniitplaat ja ehitajad saavad selle maha panna. Tänavakatteks plaanitud oodatust õhem kivi aga Mäekeri sõnul kindlasti raisku ei lähe. “Ralli ajal tulid mitmed külalised küsima, et kust sellist kivi osta saab,” muigas Mäeker.

Eilsel vallavalitsuse ja Merko Infra ehituskoosolekul arutati ka jõulukuuse paigaldamisega seonduvat ja otsustati, et kuusk pannakse siiski ka tänavu keskväljakule. Ettevalmistused selleks on tehtud.