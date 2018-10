Kindlustus tahab vallalt trimmeriäparduse raha

If Kindlustus on esitanud Saaremaa vallavalitsusele 1152-eurose tagasinõude rohkem kui aasta eest toimunud juhtumi eest. Nimelt oli toona Kärla lasteaia parklas juhtum, kus seal tegutsenud töötaja trimmeri alt lennanud kivid kahjustasid parkinud sõidukit. Kindlustus on kannatanule hüvitanud tekitatud kahju summas 1152.30.



“Kuna kahju põhjustati valla territooriumil töötanud töötaja poolt, siis on Teil kohustus meile tagasi maksta kahjujuhtumiga kantud kulutused summas 1152.30 eurot,” seisab vallale saadetud tagasinõudes. Kindlustusfirma lisab veel, et nende andmetel on vald selle juhtumiga seoses sõiduki omanikule kindlustuse omavastutuse summa juba tasunud.

Vallasekretär Liis Juulik ütles Saarte Häälele, et tagasinõude osas asjaolusid alles selgitatakse.