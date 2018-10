Sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon otsustas, et Euroopa kultuuripealinna tiitlile jäävad kandideerima Narva ja Tartu ja kolmas konkurent Kuressaare edasi ei pääse.



Kolme Eesti linna taotlusi hindas komisjon kahepäevasel kohtumisel Tallinnas. Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep märkis, et žürii liikmed tulid pärast otsuse väljakuulutamist Kuressaare esindajatega veel eraldi rääkima ning nende tagasiside ja emotsioonid olid väga head.

“Žürii esmane peegeldus oli, et valikuga kaasnenud arutelu oli keeruline, kuid tuleb arvestada, et hindamine toimus kindlate kriteeriumide alusel, näiteks hinnati ka eelarvelist võimekust. Meie esitlus oli kahtlemata erinäoline ning suutsime Kuressaare ja Saaremaa vastu huvi tekitada,” lausus Närep, kelle sõnul lubasid žürii liikmed kindlasti Saaremaale tulla ja innustasid meid samas suunas edasi tegutsema.

Kultuuri- ja spordiosakonna juhatajal Mihkel Tammel on väga hea meel, et Kuressaare on olnud valmis hüppama üle oma varju sooviga jõuda maailma- ja Euroopa kaardile. “See, et nägime, kuidas Saaremaa soovib ja tahab ühtset eesmärki, mille suunas liikuda, andis meile väga palju jõudu ja tahet vägagi piiratud ajaraamis jõuliselt edasi liikuda,” kinnitas ta.

21 tööpäeva jooksul peaks saama kokku hindamiskomisjoni raporti, milles on oodata ka täpsemaid selgitusi ja soovitusi. “Kokkuvõtvalt saab öelda, et sellest kogemusest oleme saanud palju kasulikke kogemusi ja see on olnud ajendiks kultuuriteemasid senisest enam mõtestada ja analüüsida,” lausus Närep.

Kultuuripealinna 2024 konkurss algas mullu, 2017. aasta novembris. Sõelale jäänud linnadelt oodatakse taotluse lõplikku vormistamist hiljemalt järgmiseks suveks. Seejärel kohtub eksperdirühm 2019. aasta teises pooles taas Tallinnas, et kinnitada linn, kes hakkab kandma 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

Kultuuripealinna valikut läbiviiv komisjon on 12-liikmeline. Euroopa institutsioonid ja asutused on sellesse nimetanud kümme esindajat – kolm Euroopa Parlamendist, kolm nõukogust ja kolm Euroopa Komisjonist ning üks Regioonide Komiteest. Eesti ekspertidena on komisjonis Anu Kivilo ja Mikko Fritze.