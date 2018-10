Meresõitja ausammas vajab annetajate tuge

Admiral F. G. von Bellingshauseni mälestuseks püstitatava 110 000 eurot maksva mälestusansambli rajamise toetuseks on olemas 32 000 eurot. Puuduva summa peab projekti vedav Saaremaa merekultuuri selts kokku saama annetuste ja sponsorite toel.



Saaremaa vallavalitsus annab Bellingshauseni mälestussamba rajamiseks tuleva aasta eelarvest 16 000 eurot ehk sama suure summa nagu Vene geograafiaselts. Ehkki eelarvest on suuremad summad veel puudu, kinnitas Saaremaa merekultuuri seltsi tegevust vedav Rein Sepp, et projekt läheb järgmisel aastal töösse.

“Vaatame, kuidas rahaga on ja kuidas saame edasi minna,” ütles ta. “Suur plaan on seotud 2020. aastaga, kui möödub 200 aastat Bellingshauseni poolt Antarktise avastamisest. Siis on soov see mälestussammas avada ning kui kõik läheb hästi ja kulgeb tõrgeteta, siis võib-olla saame avamise teha merepäevadel.”

Bellingshauseni mälestuskivi on plaanis püstitada Raiekivi sääre algusse, kohta, kus suvel velosõidukeid laenutatakse. Rein Sepp ütles, et seda asja on nüüd aasta aega aetud. Kuressaare linnaarhitektid pakkusid mälestusmärgi jaoks erinevaid kohti, aga lõpuks lubati see plats. “See kuulub küll Kuressaare Sanatooriumile, aga nad on hea meelega valmis selle meile Antarktika avastaja meenutamiseks loovutama,” lausus Sepp.

Rein Sepa sõnul on ees väga suur töö, sest vajaliku rahasumma kokkusaamise kõrval peab välja kuulutama ka erinevad hanked ja kui jõuab, siis läheb järgmisel aastal võib-olla ka ehituseks.

“Kõige kallim asi on selle ehituse juures graniit, sest üks osa on tume, mis markeerib Antarktise mandrit, ja teine osa on hele, mis sümboliseerib jäävälja, mille vahele läheb laevavöör,” selgitas ta. “Graniitplaatidest tuleb ka alus, kuhu on sisse lõigatud erinevad asjad. Kust selle materjali saab, pole veel teada. Kindel on, et Saaremaal ei ole võimalik neid massiive töödelda ja selle peab kusagil mujal valmis tegema.”

2014. aasta novembris kuulutas Kuressaare linnavalitsus välja avaliku konkursi Saaremaal Lahetaguse mõisas sündinud baltisaksa soost kuulsa Vene meresõitja ja maadeavastaja Fabian Gottlieb von Bellingshauseni mälestuse jäädvustamiseks.

Konkursi ja sellega kaasnenud 1000-eurose stipendiumi võitis ülekaalukalt saarlase Gunnar Varese kavandatud mälestusmärk “Rannikujää”.

Omapoolse annetuse saab teha Saaremaa Merekultuuri Seltsi kontole EE361010220274860228 SEB pangas.