Pöide kirik sai kella

Ligi kaheksa aastakümne järel hakkab Pöide kirikus taas kõlama kellahelin. Seda tänu muhulase Kristjan Sisa kingitusele.



Eelmine kirikukell hävis 6. augustil 1940, mil kirikutorn pikselöögist põlema süttis. See oli päev, kui Eesti võeti Nõukogude Liitu. Kahjutules põlesid maha nii tornikiiver kui ka torni puitvahelaed.

Muhus elav metallikunstnik Kristjan Sisa ütles, et Pöide kirikuga ei seo teda mitte religioosne taust, vaid mitmed omaaegsed sündmused ja kohtumised. Kuna ta oma kunstnikutöös tegeleb praegu just heli tekitavate metalltaiestega, siis tekkiski mõte kirikule kell kinkida.

Sisa märkis, et traditsioonilise kella valamine oleks olnud küllalt keerukas ettevõtmine, mistõttu läks ta taaskasutuse teed – kell on valmistatud gaasiballoonist. “Avastasin oma tegevuste käigus, et raud on väga hea materjal. Teda tuleb vastavalt termotöödelda ja siis on ta võimeline tegema päris ilusat häält,” sõnas ta.

Esimest korda sai kingitud kella häält Pöide kirikus kuulda juba 21. septembril, kui üle Euroopa helistati kelli rahu hoidmiseks.

“Me ei taha seda asja, nagu öeldakse, suure kella külge panna – sest kirikule kingitud kell on väike – ega plaani suurejoonelist üritust,” ütles Pöide Maarja koguduse õpetaja Veiko Vihuri. “Aga iga ese, mis täidab jumalateenistusel mingit funktsiooni, tuleb enne kasutusele võtmist pühitseda ehk pühaks otstarbeks eraldada.”

Kirikukell annab Vihuri sõnul märku jumalateenistuse algamisest või lõppemisest. Samuti helistatakse kella matuse puhul või näiteks kodumaa vabaduse eest langenute mälestuseks. “Vanast ajast peale on usutud ka seda, et pühitsetud kirikukellal on deemonitevastane toime – see peletab kuradeid,” rääkis Vihuri ja lisas, et loodetavasti saab Pöide Maarja kirik ühel päeval ka suure tornikella, mis hakkab kõlama üle kogu kihelkonna.

Kell pühitsetakse sel pühapäeval, 28. oktoobril kell 13.30 algava jumalateenistuse käigus. EELK-l on maakonnas praegu kümme kirikut, kus kella lüüakse. EAÕK-l on Saaremaal ja Muhus kokku 14 kirikuhoonet, millest igaühes on vähemalt üks kell, mida kasutatakse.