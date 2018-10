Saarlased korraldavad oma pulmamessi

Esimene Saaremaa pulmamess toimub juba tuleval kuul Kuressaare linnuses.

Korraldajaid on messil mitmeid. Idee algataja oli aga Saaremaa muuseum, kes sai inspiratsiooni pulmasaar Saaremaa tegemistest, tõdes samuti üks messi korraldajatest, Visit Saaremaa konsultant Kristina Mägi (fotol). “Saaremaa on pulmasaar ja seda mitte põhjuseta!” tähendas Mägi, kelle sõnul toovad saareline romantika ja meretagune salapära siia abiellujaid nii Mandri-Eestist kui ka kaugemaltki. Aastas registreeritakse Saaremaal ligi 150 õnnelikku paari.

Mägi nentis, et kõik, kes on elus mõne pulma organiseerimisega seotud olnud, teavad, milline peavalu see on. “Kuhu mahub vajalik arv külalisi sööma, tantsima ja magama, kes teeb söögid, kelle laulu taustal jalga keerutada, kust saab ilusad kutsed ja kõige kaunima lauakaunistuse?” loetles Mägi pulmadega seoses üleskerkivaid küsimusi. “Kõigi nende asjadega tuleb tegeleda ja meie eesmärk on kogu see protsess noorpaarile valutumaks teha.”

Korraldajad on kohale kutsunud kõigi pulmadeks vajalike teenuste – pulmakohtadest autode ja lilledeni – pakkujate esindajad. “Mingeid teenuseid on saaremaise pulma puhul ilmselgelt mõistlik hankida kohapealt – nagu catering, lilleseadjad jne,” kõneles Kristina Mägi.

Samas on pulmade juures ka hulk komponente, mis ei pea ilmtingimata olema kohalikud. “Fotograafidel ei ole näiteks väga keeruline sõita kõrvalmaakonda pildistama. Ka pulmakutseid võib vabalt valmistada osav käsitööline teisest Eesti otsast,” rääkis ta.

“Olemegi kutsunud mitmeid tegijaid ka kaugemalt. Olles pulmasaare esindajana käinud mitmetel Eesti pulmamessidel, on ka sealt tekkinud ideid ja kontakte, keda Saaremaale meelitada.”

Ennekõike on Saaremaa pulmamess ikka saare oma inimestele. “Kuna tänapäeval on inimesed aga väga liikuvad ja vahemaad ei ole mingi probleem, ei keela me ka mittekohalikele sellest toredast ettevõtmisest osasaamist,” naljatas Mägi.

Saaremaa pulmamess toimub täpselt kuu aja pärast, 24. novembril Kuressaare lossis.