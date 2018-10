Valla raamatukogud peavad sünnipäevi

Sellal, kui on käimas üle-eestilised raamatukogupäevad, tähistavad mitmed meie maakonna raamatukogud ka sünnipäevi.



Leisi raamatukogu alustas oma 110. sünnipäeva tähistamist juba läinud reedel ettelugemistundidega Leisi keskkooli õpilastele. Täna on raamatukogusse oodatud aga omakandi lugejad, kes saavad ülevaate asutuse kroonikast, lisaks astuvad oma loominguga üles kohalikud poeedid Annes Meister ja Ülle Roomere.

Juhataja Tiiu Kullamäe on raamatukogus töötanud juba 37 aastat. “Enamik raamatukogutöötajaid ongi vanemad naised,” muigas ta ise ja lisas, et kirjandus on talle meeldinud lapsepõlvest saati.

20 aastat tagasi 1998. aastal ühendati rahvaraamatukogu Leisi kooli raamatukoguga. Kullamäe sõnul oli see omamoodi õnnelik asi, sest kunagine apteegimaja, millest koliti koolimajja, põles mõne aja pärast maani maha. “Raamatukogu oleks täielikult hävinenud,” sõnas ta.

Kuna raamatukogu asub koolimajas, siis on igapäevaselt palju tööd lastega. “Aga nüüd on meil siin vägev mänguväljak. Kui varem tulid lapsed raamatukogusse, siis nüüd on pisut vaiksemaks jäänud. Kui ilmad on ilusad, käivad lapsed ikka mänguväljakul,” rääkis juhataja.

Laste lugemisharjumuste muutused on näha ka Leisis. Põhiliselt laenutatakse koolis kohustuslikke teoseid. “Kunagi võtsid algklasside lapsed korraga kümme-kaksteist raamatut, lapsed uurisid huviga teatmeteoseid. Nüüd on see vähemaks jäänud,” tõdes Kullamäe.

Salme raamatukogu kutsub 115. sünnipäeva puhul 1. novembril lugejatega kohtuma viis oma kandi sõnaseppa: Valve ja Jaanus Reede, Nadežda Sepa, Helle Timmi ja Leho Paasi. Raamatukogu juhataja Maie Alas ütles, et kui armastatud romaanikirjanik Nadežda Sepp kõrvale jätta, siis ülejäänud on seni kirjutanud vaid sahtlisse. Valve Reede on hakanud oma tekste nüüd jagama ka sotsiaalmeedias ja ilmselt veel sel aastal peaks kirjastuse Paljasjalg vahendusel ilmuma ka tema esimene luulekogu.

“Eks niimoodi tagasihoidlikult tähistame, teema ka mälumängu ja sööme kringlit,” lausus Alas.

Suurejoonelisemalt peab sünnipäeva Tornimäe raamatukogu, mis on inimestele vaimuvara jaganud ümmargused 100 aastat. Sel puhul on koostatud ka trükis raamatukogu ajaloo ja tegevuse kohta.

Tornimäe raamatukogu asutamisdokumente ei ole säilinud ja esimese märke leiab riigiarhiivis asuvalt Pöide haridusseltsi raamatukogu 1922. aasta teatelehelt. Seal on kirjas, et raamatukogu asutaja oli Kuressaare Eesti Seltsi Pöide Haridusselts, raamatukogu asus seltsi pidusaalis, oli iseseisev ja avalikus kasutuses. Raamatukogu oli avatud üks päev nädalas ja lugejaid oli alguses 154.

Ühest raamatukogust kasvas välja mitu haruraamatukogu, millest üks on veelgi laienenud, aga üks ka kadunud. Seega ei ole Tornimäe raamatukogu ajalugu vaid ühe asutuse ajalugu, vaid peegeldab laiemalt kogu piirkonna muutusi ja arenguid.

Raamatukogu juubelit tähistatakse sel reedel kell 12.