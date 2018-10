Saaremaa vallavalitsuse poolt suure poleemika saatel ehitatava Tori jõesadama veealused tööd on kallinenud ja vald peab 14 800 eurot lisaraha panustama.



Vallavolikogu Saarlase fraktsiooni nimel esitas Mart Maastik valitsusele arupärimise, miks on Tori jõesadama vallapoolne investeering 24 076 eurot kallimaks läinud. Teadupoolest oli valla investeering maksimaalselt 100 000, kuid teises lisaeelarves on lisaraha vajadus sees.

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on lisakulu seotud valdavalt veealuste töödega. “Selles osas on tegu kuludega, mis olid ettenägematud,” märkis Niits. Tema sõnul on 9276 eurot omanikujärelevalvega soetud kulu, kuid see lahendati projektisiseselt raha ümberpaigutamisega. Seega on tegelik lisakulu 14 800 eurot, mitte 24 076.

“Seda lisatööd ei olnud võimalik ette näha, kuid see on siiski vajalik, et Tori sadam leiaks veel rohkem kasutust kalurite seas ja oleks meeldiv jalutuskoht,” selgitas Niits.