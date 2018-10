Eesti jahimeeste selts (EJS) pöördus keskkonnaministri poole kirjaliku ettepanekuga muuta rangemaks karistusi jahieeskirja rikkumise, sealhulgas elektrooniliste peibutusvahendite kasutamise eest.



EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul on sellel jahihooajal registreeritud küll vaid kaks rikkumist, aga sedagi on palju. “Juhatus arutas välisjahimeeste linnujahi teemat ja leidis, et nii meedias kui ka jahimeeste aruteludes kulutatakse sellele ebaproportsionaalselt palju väärtuslikku aega,” sõnas Puust. “Meie ettepanek on läbi karistuse karmistamise anda jahikorraldajatele, jahikülalistele ning ühiskonnale selge sõnum, et me ei aktsepteeri veelinnujahi rikkumisi.”