JUHTKIRI: Vastuvoolu

Tehnoloogiaeraklus ei ole tänapäeval sugugi haruldane asi. Eriti eakate inimeste hulgas on moodsate vidinate põlgureid kaunis ohtrasti ja sageli on põhjuseks oskamatus või pelg nüüdisaegsete tehnoloogiate ees.

Omaette seltskond on teadlikud tehnoloogiate vältijad, iseäranis inimesed, kes ainuüksi oma tööalases tegevuses on sunnitud erinevate seadmetega igapäevaselt kokku puutuma. Nende jaoks on tegu tõepoolest juba enese proovilepanekuga, teadliku vastandumisega. See võib paljude jaoks tunduda kentsaka ja isegi mõttetuna, kuid vabal maal võib inimene teha just temale meelepäraseid valikuid, kui need üldtunnustatud normidega just karjuvas vastuolus ei ole. Õnneks on meie elukorraldus jätkuvalt ka selline, et tehnikavidinate mittekasutamine sind automaatselt ühiskonnast välja ei lülita ega muuda inimest sundkorras asotsiaalseks.

Muidugi võib asja vaadata ka nii, et vastuvoolu ujudes jõuad lõpuks tagasi algusesse, mis pole aga ammugi enam selline, nagu ta kunagi ehk oli. Ja mine sa tea – äkki avastab algusse tagasi jõudnu end hoopiski eespool neist, kes on meeleheitlikult püüdnud vooluga kaasa minna ja sellest kiiremadki olla.