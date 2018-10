Kaitseliidu Saaremaa malev korraldab tankitõrjeõppuse

Kaitseliidu Saaremaa maleval on reedest pühapäevani tankitõrjeõppus, kus osaleb 130 kaitseliitlast. Tankitõrjerühma allüksuse kursus viiakse läbi Leisi, Eikla ja Kaarma kandis ning Muhus Koguva karjääris. Õppuse eesmärk on harjutada tankitõrje- ja jalaväeüksuste omavahelist koostööd.



“Esimene tankitõrjerühma allüksuse kursus korraldati neli aastat tagasi 20 osalejaga. Hea meel on tõdeda, et tänaseks on sellest kasvanud väljaõppeüritus, kuhu tahavad tulla ka relvavennad teistest Kaitseliidu malevatest,” rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi.

Tänavusel õppusel osalevad lisaks tankitõrjeüksusele ka jalaväeüksused ning soomukid, mis annab meile võimaluse treenida erinevate allüksuste omavahelist koostööd. Väljaõpe on realistlikum ja õppusele tulevate vabatahtlike kaitseliitlaste aeg väärtuslikumalt kasutatud.

Saaremaa kaitseliitlaste kõrval osalevad allüksused Harju, Tallinna ja Järva malevatest. Esmakordselt osaleb Saaremaa õppusel tankitõrje allüksus, mis kasutab tankitõrje raketisüsteemi Javelin. Õppuse piirkonnas kehtestatakse kiirusepiiranguid, suletakse üks kõrvaline metsatee.