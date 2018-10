Kudjapel algab ekstreemspordi väljaku ehitus

Eesti tänavaspordi liit hakkab Kudjapele ehitama nüüdisaegset ekstreemspordiväljakut, mille esimese elemendina valmib novembris miniramp.



“Esialgu tuleb üks element, aga tulevikus soovime me väljakut edasi arendada ja teha sinna rohkem atraktsioone,” rääkis Eesti tänavaspordi liidu juhatuse liige Kristel Orasmäe, kelle sõnul alustatakse töödega niipea, kui selleks on vallalt ehitusluba saadud.

Rambi maksumus on 7000–8000 eurot, millest 5000 andis vald, ülejäänud summa aitavad katta kohalikud firmad. “Selle väljaku ehitus on väga vajalik, sest huvilisi on terve Saaremaa täis ning pigem on olnud probleemiks see, et selliseid võimalusi, kus noored saavad ennast niimoodi välja elada ja alternatiivspordialadega tegeleda, pole,” selgitas Orasmäe.

Kui algselt oli kohalikel ekstreemsportlastel plaan ehitada rambid ka halli, siis sellest on esialgu loobutud. Küll aga soovitakse Kuressaare randa ehitada kaasaegsesse linnaruumi sobiv betoonist skateplaza. Vastav taotlus kirjutati ka valla kaasavasse eelarvesse.

Atraktiivse disainiga betoonist skatepark on palju vastupidavam kui vineerist park. Selle kasutamisel ei teki võrreldes vineerist rulapargiga häirivat müra ja see on hooldevabam. Tänapäeva rulaparkide trend ongi vastupidavad betoonist ja huvitava disainiga väljakud. “Püüame asjale professionaalsemalt läheneda,” märkis Kristel Orasmäe.

Kuigi eestvedaja on hetkel alaliit, siis initsiatiiv tuli ikkagi kohalike huviliste poolt. Orasmäe sõnul võtsid noored ise ühendust ja koos hakati teemat arutama.

“On päris suur kamp rulatajaid ja trikirattureid, kellega me mitu korda kohtusime,” rääkis ta. “See, et me seda asja praegu ise veame, tuleb sellest, et meil on organisatsioon ja kompetentsus nende asjadega tegelemisel. Saaremaal on sellist otsest aktivisti, kes teeks klubi ja majandama hakkaks, raske leida ja seepärast võtsime asja praegu enda kanda.”