Muuseumihärra Olavi Pesti saab mobiilita kenasti hakkama

Enamiku jaoks meist on elu ilma interneti ja mobiiltelefonita võimatu. Põlvkond, kes on harjunud neti ja moblaga elama, ei loobuks nendest vist mingitel tingimustel. Samas on ka neid, kelle hinnangul on see kõik vaat et saatanast ja nii on püütud ilma hakkama saada.



Mobiiltelefoni osatähtsus inimeste elus aina suureneb ja sellest on saanud üks enamkasutatavaid personaalseid elektroonilisi seadmeid, millega tänapäeva maailm on inimestele mugavamaks muudetud ja nii ei kujutatagi oma elu enam teistsugusena ette.

Auto, televiisor, arvuti, mobiiltelefon ja internet on saanud meie elu lahutamatuteks osadeks. Paljud ei suuda päevagi vastu pidada mobiiltelefonita, ilma võimaluseta iga hetk suhelda või jälgida üha kiiremas tempos muutuvat infovoogu.

Maailmapood.ee kirjutab, et mobiiltelefoniomanikke on maailmas rohkem kui neid, kel ligipääs tualetile. Maailmapanga andmetel on 91 protsendil maailma rahvastikust olemas mobiiltelefoni kasutusvõimalus, võrreldes ainult 64 protsendiga, kel ligipääs korralikele tualettruumidele.

Ometi leidub neid, kes on teadlikult püüdnud nõndanimetatud progressiga mitte sammu pidada, nad talitavad oma äranägemise järgi ja juba harjumuspäraseid vahendeid kasutades.

Üks, kellel tänaseni mobiiltelefoni ei ole, on Saaremaa muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti. “Neid on veel ja tegu on põhimõtetega inimestega,” märgib ta, oskamata siiski täpsemalt selgitada, miks tal seda paljude hinnangul eluliselt nii üliolulist asjandust ei ole.

“Kuidagi on niimoodi kujunenud. Mul on üldse selline alalhoidlik eluhoiak ja uusi asju ma eriti ei armasta ning hoian paljude asjade puhul vanast kinni ükskõik mille puhul. Toidu ja joogiga on niisamuti ja uusi moodsaid asju ma kergesti omaks ei võta.”

Ahvatlust pole olnud



Olavi Pesti ei mäleta täpselt, kuidas tal tekkis mõte ja soov mobiilita hakkama saada. Aastaid tagasi andis muuseum Pestile ühe mobla kasutamiseks ja paar korda ta sellega isegi helistas, aga lõppude lõpuks jäi see kuidagi kõrvale. Mingil hetkel tekkis tal ka jonn, millest ajendatuna otsustas ta sotsiaalse eksperimendi korras vaadata, kas saab ilma hakkama.

Täna võib ta tõdeda, et midagi hullu pole olnud ja miskit pole ka tegemata jäänud. Üks suur muutus ja raske moment oli tema jaoks see, kui telefoniautomaadid tänavailt ära kadusid. Teine probleem oli see, kui suurtesse majadesse hakkas sisse saama spetsiaalsete lukkude abil.

“Aga kõik on üle elatud,” tunnistab Olavi Pesti. “Ma ei ole väga liikuv inimene ja muidugi tuleb siin ka abikaasale kummardus teha. Ta küll vahel toriseb, et ma endale telefoni ostaksin, sest häda korral, kui mind kätte ei saada, helistatakse tema numbrile. Nii et füüsiliselt olen ma ikka mobiili ka käes hoidnud.”

Survele vastu seista



Aasta-aastalt on meie elu koondunud aga üha enam telefoni, sellega saad toimetada pangas, maksta teenuste eest, autot parkida ja muid olulisi toimetusi teha. Samal ajal on nutitelefon saanud ühiskonna nuhtluseks, millega võitleb politsei ja koolid korraldavad nutivabu päevi. Juunis toimusid Eestis mitmetes paikades nutivabad suvekoolid, mis olid mõeldud 7–12-aastastele lastele. Nende eesmärk oli tutvustada noortele viise, kuidas veeta suvi nutiseadmeteta. Üha enam süveneb nutisõltuvus ka täiskasvanute hulgas.

“Minul ahvatlust ei ole olnud, kuigi kõik ümberringi istuvad ja räägivad, surfavad ilmavõrgus ja suhtlevad teistega,” märgib Olavi Pesti. “Ma tunnen ennast selles suhtes ikka veel paremini. See nutitelefonidega toimuv on ju täitsa hullus, kui inimesed istuvad kõrvuti ja ei räägi üksteisega, vaid suhtlevad telefonide teel. See on ebanormaalne võõrandumine, inimene peab suhtlema inimesega, mitte aparaadiga.”

Paraku on nii, et tänapäeval võib inimene ju ise mobiiltelefonist loobuda ja oma parema äranägemise järgi toimetada, kuid teistele on saanud paraku harjumuspäraseks, et vajadusel on võimalik kõigile igal ajal helistada. Olavi Pesti sõnul ei ole töökaaslased ja sõbrad talle siiski etteheiteid teinud, kui ei ole teda vajadusel kiiresti kätte saanud.

“Ju ma olen siis niimoodi elanud ja toimetanud, et pole olnud vaja mind nii kiiresti kätte saada. Oleme suutnud ilma hakkama saada ja tundub, et kõik on sellega leppinud,” räägib Pesti mobiiltelefonita hakkama saamisest. “Algul mingil ajal ikka noriti natuke ka ning tehti isegi nalja, kui öeldi, et ma helistan sulle mobiiltelefonile, kuigi teati, et mul seda pole. Ju nad on nüüd sellega ära harjunud.”

Pestil endal ei ole üldjuhul midagi sellist erakordset ja kiiret olnud, kus oleks kohe mobiili vaja läinud. Häda korral on ta abikaasa poole pöördunud ning tema on siis helistanud ja probleemi lahendanud. Aga seda ei ole väga palju juhtunud.

Olavi Pesti hinnangul on mobiiltelefonita olemisel ka üks filosoofiline külg, sest ta ei taha olla ülemaailmse võrgustiku kontrolli all. “Kui ma suhtlen telefoni ja pangakaardiga, siis saab minu tegevusel pilku peal hoida,” selgitab ta. “See on nagu Orwelli maailm, kus kõik nuhitakse välja. Aga minust teatakse sellevõrra vähem, kuigi mulle pole see tähtis, aga nii lihtsalt on.”

Nutitelefonil on Pesti jaoks veel üks negatiivne külg ja see on pildistamise võimalus. “Vahetpidamatu pildistamine muutus hulluseks juba natuke varem,” tõdeb ta. “Kunagi me irvitasime Jaapani turistide üle, sest nad paistsid silma sellega, et ükskõik kus nad olid, nad muudkui pildistasid. Aga nüüd on ka meie rahvas ja ümbruskond muutunud jaapanlasteks.”

Olavi Pesti ütleb, et ta ei saa aru, misjaoks aina pildistatakse, ja ta kardab oma sõnul, et pildistajad ei saa ise ka aru, miks nad seda teevad. Tema hinnangul ei vaata inimesed maailma enam loomulikult, rahulikult ja rõõmuga, vaid kogu aeg läbi kaamerasilma.

“Ja mis neist piltidest lõpuks saab?” küsib ta. “Heal juhul saadetakse osa kellelegi ja sinna nad jäävad ning enamasti neid ei arhiveerita. See hakkab mulle vastu, kui inimene näebki maailma ainult läbi nutikaamera.”

Mõjutab ajaloo kulgu



Olavi Pesti tõdeb, et mobiiltelefon on inimkonda muutnud ja eriti hulluks on asi läinud, kui kasutusele võeti nutitelefon.

“Inimeste mõtlemine on just viimasel etapil muutunud ja tekkinud on täiesti uus inimene,” räägib ta. “Nutitelefon on probleem nii kodus, koolis, tööl kui ka tänaval. Hakkab kujunema uus inimtüüp. See kõik mõjutab paratamatult ajaloo kulgu, kuigi peab progressi uskuma ja nõustuma, et kõik uus on hea. Aga see on kurb, sest inimene võõrandub tegelikust elust. Ei osata enam orienteeruda ja loodetakse ainult äppide ja Google Map´ide peale. Neid asju, mida vanema aja inimene oskas ise teha, ei tahetagi enam õppida, sest telefon pakub lahendused. Olge ikka mõistlikud ja ärge laske ennast orjastada ning katsuge seda loomulikku maailma ka jälgida ja nautida.”

Üks jonn on Olavi Pestil veel ja ka see on põhimõtteline seisukoht asja kohta, ilma milleta ei ole tänapäeva elu toimimine enamiku jaoks võimalik. Nii hull ja mõttetu, nii võimatu ja uskumatu, kui see ka ei näi, ei ole Pestil siiamaani ka pangakaarti.

“Mul on ainult koodikaart, mis nüüd ära kaotatakse, aga ülejäänud asjad ja suuremad ülekanded olen pangas ära teinud. See kõik muidugi maksab, aga kaardihooldus maksab ka,” märgib jätkuvalt nüüdisaegseid arenguid trotsiv Olavi Pesti.

Lahendused nutisõltuvusest vabanemiseks

• Üha enam on nutisõltuvus meid kõiki oma embusse haaramas, sest aina vähemaks jääb võimalusi ilma hakkama saada, kas siis kohustuslikke asjatoimetusi tehes, sõpradega suheldes või niisama internetis surfates. Malibutelecom.fi pakub võimalusi, kuidas nutisõltuvusest lahti saada.

• Kõige parem on, kui müüd oma elektroonikaseadmed maha, sest lisaks parajale rahasummale saad hakata elama nutivaba elu.

• Veeda rohkem aega oma perekonnaga, sest see on parim viis kõikidest sõltuvustest lahtisaamiseks. Peres vajatakse üksteist seadmetest rohkem.

• Tegele oma nutivabade hobidega, paberile trükitud raamatute lugemine oleks väga hea algus.

• Võta oma sõpradega ühendust ja organiseerige midagi huvitavat, mis pole absoluutselt elektroonika kasutamisega seotud.

• Korralda õhtusööke, kuhu kutsutud külalised peavad jätma kõik oma infotehnoloogilised vahendid esikusse.

• Seisa vastu oma soovile kohe meilipostkasti kontrollida.

• Võta vastutus oma elu valikute eest. Kui sa ei taha arvutit kasutada, siis ei saa mitte keegi sind selleks sundida.

• Jaluta ja veel parem jaluta veelgi rohkem. Kindlasti jäta selleks ajaks oma mobiiltelefon koju.

• Naudi vaba loodust.

• Kõige lihtsam, lülita oma arvuti välja ja mine välja jalutama.