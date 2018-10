Ralliguru Colin Clark ennustab Ott Tänakule kahekordset täistabamust

Ralliajakirjanik Colin Clark avaldas oma saates arvamust, et nädalavahetusel sõidetava Kataloonia ralli võidab Ott Tänak. Veelgi enam, Clark ennustas Tänakule võitu ka hooaja viimasel rallil Austraalias.



“Ärme kanname Tänakut maha! Usun, et ta võidab kaks järgmist rallit Kataloonias ja Austraalias,” sõnas Clark veerandtunnise saate alguses, vahendas Postimees. “Salou kohal mägedes võib ilm olla nii imeilus kui ka kohutav. Eelmisel nädalavahetusel sadas sealkandis meeletult vihma ja tekkisid üleujutused, mis kahjustasid teid. Aga sestpeale on ilm olnud suurepärane ja teid kuivatanud.”

Ka reedeks ennustatakse ralli toimumispaika 24–25 soojakraadi. “Sellest piisab, et teed tolmaksid ja esimene startija Thierry Neuville peaks teed puhastama. Aga samas ennustatakse ka vihma. Kas see jõuab kohale piisavalt vara, et Neuville päästa? Pigem vist siiski mitte. Tolm ei ole nii suur probleem, sest starditakse kolmeminutiliste vahedega. Samas segab see ikkagi, sest ka päike paistab madalalt. Neuville’il muidugi tolmuga muret pole,” arutles Clark. Hommikul võib tema sõnul mägedes sõidetavatel katsetel mängu tulla ka kaste, mis teid niisutab.

Igal juhul saab ilmselt otsustavaks reedene päev. “Kui Neuville kaotab 20–30 sekundit, on pea võimatu seda hilisematel asfaldikatsetel tagasi võtta. Kruusal võib seda elu sõitu tehes ehk veel juhtuda, kuid asfaldil mitte.”