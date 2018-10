REPLIIK: Viitsütikuga granaat

Olekski vist graniidi asemel õigem kasutada sõna “granaat”. Ainuke lohutus selle asja juures on see, et ega Kuressaare pole ainus, kes Hiina graniidi reha peale astub.

Pärast seda, kui esimesed Tallinna Toompea kõnniteede Hiina graniidist katendid, mis tarniti vaid nende üliodavat hinda arvesse võttes 12–13 aastat tagasi, peale esimest korralikku talve ära hakkasid lagunema, keelas Tallinna muinsuskaitse sellise materjali kasutamise vanalinnas.

Aga ega sellest õppust võetud ning sama päritoluga materjali kasutas pea 10 miljonit maksma läinud Vabadussõja võidusamba juures ka sealne ehitaja. Ning alates valmimisest 2009. a on seda ka igal aastal remonditud. Kuuldavasti peaks sellele kulunud summa ületama juba veerand miljonit. Loodetavasti vahetati viimased, monumenti ümbritseva väljaku, paraadtrepi ning nende piirdemüüride ebakvaliteetsed katteplaadid lõpuks ometi välja viimaste, alles lõppenud ja paavsti külaskäiguga seotud remonttööde käigus.

Siit moraal, sellisteks töödeks tuleb kasutada ikka kohalikke, Fennoskandia päritolu ilmastikukindlaid materjale.

Kuressaare tänavakatenditele pikka iga soovides

Jaan Tamm