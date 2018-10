Smuuli tänaval võetakse maha kümme suurt puud

Visuaalse ilme parandamiseks ja ohutuse tagamiseks võetakse Smuuli 7 asuva korterelamu eest maha kümme puud, mille asemele istutatakse kevadel uued.

Saaremaa valla raiekomisjon andis loa raiuda tänavajoonelt 10 saarvahtrat, mis on kogu võra massiga kaldu käigu- ja sõidutee kohale ning kujunemas ohtlikeks. Võrade harvendamine ohutuse tagamiseks ei anna enam soovitud tulemust.

Küll aga otsustati säilitada samas kasvav pärn, et tänavavaates ei tekiks täielikku tühjust ja ulatuslikku muutust. Samas on tingimuseks seatud, et mahavõetavate puude asemele tuleb kindlasti istutada kümme uut puud, mille järel võib pärna mahavõtmise juurde tagasi pöörduda.

Saaremaa valla haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et arboristid on andnud nendele saarvahtratele visuaalse hinnangu ja nende puude seisukord ei ole kõige parem.

“Ühtepidi võiks ju öelda, et see on majaelanike oma mure, kuna need puud asuvad eramaal, aga teistpidi on need puud jälle avalikus ruumis ja seepärast tahame vajalikud raietööd koostöös ära teha,” rääkis Tuisk, lisades, et vald panustab ja korteriühistu panustab. “Vallapoolne mõte on, et majaelanikud finantseerivad uute puude ostu, sest kogu kompotis on see väike panus, aga kuna nad teevad praegu majale fassaadiremonti, siis on küsimus, kas nad on sellega nõus.”

Smuuli 7 korteriühistu esimees Viktor Sarapuu ütles, et konkreetne info tal valla plaanide kohta esialgu puudub, aga kui tänava ääres kasvavad saarvahtrad tahetakse maha võtta, on see tore plaan.

“Me renoveerime ja teeme maja ilusaks ning tegime ise vallale pöördumise, et mis neist puudest saab,” rääkis Sarapuu. “Ma olen looduse pooldaja ja roheline keskkond mulle väga meeldib. Aeg on oma töö nende puudega aga teinud ja asi on tegelikult juba ohtlik ka. Ja kui vaja, siis tuleb muidugi ka uued puud istutada.”

Mikk Tuisu sõnul enne kevadet uusi puid niikuinii istutama ei hakata, aga puude mahavõtmisega on vallal kiire, sest kohe tuuakse Poolast uute bussipeatuste paviljonide alused. Enne nende paigaldamist oleks kindlasti vaja vähemalt kaks puud maha võtta.

“Tahaks kiirelt paviljoni püsti panna,” ütles Mikk Tuisk. “Esimese hooga võtaks siis kaks puud ja pärast teised ka. Lihtne loogika ütleb, et lihtsam on seda teha enne, kui 10 000-eurone klaaspaviljon on juba paika pandud. Kõigil on ju lihtsam toimetada, kui klaaspaviljon pole segamas. Pealegi tuleb selles piirkonnas veel ka vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning puud võivad ikkagi kannatada saada.”