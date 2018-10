ÜLESKUTSE: Otsid, kellele oma toetus anda, vali lasterikkad!

Saaremaa lasterikkad pered unistavad laste- ja õnnelike perede rikkast saarest. Loodame, et sellest unistavad ka teised ning pakume võimalust toetada meie tegevust.

Lasterikaste perede ühendusse kuulub tänase seisuga juba üle 100 pere. See on päris uhke number, kuigi kindlasti on ka neid, kes ei ole veel liitu üles leidnud. Ühenduste tegemistest saab lähemalt lugeda lasterikkad.ee/saaremaa.

Ühendust juhivad vabatahtlikud pereemad meie endi keskelt ja teevad seda entusiastlikult, et mitte öelda ennastsalgavalt. Meie eesmärk on viia kokku sarnaste murede ja rõõmudega inimesi, korraldada üritusi, kus lastega on mugav, harida, tunnustada ja julgustada üksteist.

Ühingus tunneme, et meie pered on täiesti normaalne ja õnnelik nähtus, sest väljaspool omasuguseid võime kohata nii üllatusest kui ka mõistmatusest suuri silmi. Õnneks tuleb sekka ka kiitust.

Tegelikult on nii, et mida rohkem on meie ümber liikumas lapsi, seda normaalsemaks me seda peame. Meie missioon on näidata, et ka suurperel on võimalik ilusti toime tulla ja õnnelikult elada. Nagu mujal, on ka meie hulgas neid, kes vajavad tuge. Kui perede aitamiseks on olemas sotsiaalsüsteemid, siis ühingu toimimiseks on võimalusi vähem. Õnneks on täna juba mõned ettevõtted ja eraisikud meid märganud. Täname teid südamest. Siiski loodame neid rohkem leida ka oma kodusaarelt.

Seega – kui teie ettevõtte või eraisiku kontol ei ole veel heategevuslikku rida, siis võiksite selle tekitada just nüüd – isadepäeva ja jõulude eel.

Alati ei pruugi tugi olla vaid rahas või asjades. Meie inimesed huvituvad ka teadmistest, elamustest või lõõgastumisvõimalusest.

On vaja ema ja isa koos

mitte raha ja asju rodus

kõige tähtsam kogu eluloos

on kasvada terves kodus

Lea Jaanimaa