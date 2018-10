Graniidijama tekitas küsimusi ka betoonist plaatide kohta

Kuressaare kesklinna mahapandud betoonplaadid on tootja poolt viieaastase garantiiga, ehitaja annab tööle kaheaastase garantii, kinnitas Saaremaa vallavalitsuse ehitusinsener Madis Pihel.



Mitmed Saarte Hääle lugejad juhtisid tähelepanu, et Hiinast hilinemisega saabunud ja loodetust õhemad graniitplaadid ei ole Kuressaare kesklinna remondi ainus murekoht.

Kriitilistes kommentaarides toodi välja, et mitmed suured linna paigaldatud ilma raudarmatuurita betoonplaadid on juba lagunemas. Iseasi on nende esteetiline välimus ja sobivus ajaloolisesse Kuressaare vanalinna, viitasid mitmed lehelugejad.

5 aastat garantiid



Madis Pihel ütles, et AS-i lkodor toodetud betoonist sillutusplaate kasutatakse välisliiklusalade sillutistes. “Kindlasti on ka mujal kasutatud, aga meil on sama tootja plaate mõõdus 60x 60x 6 cm kasutatud rannahoone juures, jahisadamas jm,” selgitas Pihel.

Ehitusinsener kinnitas, et tootjapoolne garantiitunnistus lubab graniitkillustiku baasil toodetud plaatidele viieaastast garantiid, kuid nende eluiga on pikem. Ehitaja Merko Infra garantii on kaks aastat.

Madis Piheli sõnul tuleneb betoonkatte valik keskväljaku rekonstrueerimise arhitektuurikonkursi võidutööst “Vaip”. Kindluse mõttes on vähendatud plaatide mõõtmeid, 32x 150x 8 cm ja 70x 110x 8 cm plaatide asemel 35x 70x 8 cm.

Saarte Hääl kirjutas teisipäeval, et Kuressaare keskväljakut rajav Merko Infra komistas Hiinast graniitplaate tellides tõsise reha otsa. Esiteks viibis tarne mitu kuud ja siis selgus, et osa tuhandete kilomeetrite kauguselt saabunud kaubast on õhem kui ettenähtud 8 cm.

Seisak Kauba tänaval



Merkol tekkis probleeme ka betoonplaatide tarnega. Nimelt seisid ehitustööd Kauba ja Turu tänava ristmikul tervelt kaks nädalat.

Vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu teatas eile, et nüüd tööd siiski jätkuvad. “Vahepeal oodati betoonplaate, mis saabusid täna hommikul,” lisas ta.

Merko Infra objektijuht Leo Rahu selgitas, et esimese tööna korrastatakse plaatide alus. “Homme paigaldatakse lisatööna juurde tulnud vihmavee kogumiskaevud. Seejärel jätkuvad plaatimise ja munakivi paigaldamise tööd,” lausus ta.

Merko Infra ja Saaremaa valla sõlmitud lepingu kohaselt on ehitustööde valmimise tähtaeg tuleva aasta september, vallavalitsus on varem ehitustööde lõpptärminiks öelnud 1. juuni. Nüüd lükkuvad viimased tööd juunikuusse ja valmis saab kesklinna 1. juuliks.

Täna selgitab kesklinna ehituse problemaatikat raekojas Saaremaa vallavolikogu istungil vallavanem Madis Kallas, tehes seda opositsiooniliider Mart Maastiku palvel.

Maastik saatis Kallasele järelepärimise, paludes teavet, kas ehituslepingus on ka sanktsioone vastavate situatsioonide ilmnemise puhul. “Kui on, siis millised ning kes vastutab? Kui palju ja mis ajani tööde valmimistähtaeg pikeneb?” küsis Maastik.