JUHTKIRI: Sammud Sõrve heaks

Eesti üks vaieldamatult omapärasemaid ja ilusamaid kohti vajab elluärkamiseks palju kõikvõimalikku abi. Kunstiakadeemia tudengite koostöö on üks väike võimalus sealsetele tegemistele tähelepanu püüda.



Hiljuti tiirles sotsiaalmeedias üks ahhetama panev droonifoto, kus peal uhkes päikeseloojangus Sõrve tuletorn. Ilma igasugust tausta teadmata võiks arvata, et tegemist on ilmakuulsa vaatamisväärsusega, mille ümber keeb elu. Paraku on reaalsus see, et Sõrve on üks Saaremaa hõredama asustusega piirkondi ning seal toimetades ellujäämine on paras kunsttükk.

Sõrve peaks olema paik, mis vallas eelis­arendatav. Kui mujal võib veel öelda, et maapiirkonnad voolavad tühjaks, siis seal on see juba juhtunud. Tõsi, väga suures osas juba mitu põlve tagasi ja tänastest otsustajatest sõltumata. Kuid ehk hakkab vaikselt tulema. Viimasel ajal on palju Sõrvega seotud teemasid: tuletorn, veisekarjad, noored arhitektid. Kindlasti plaanivad oma mängu suurendada ka kuningriiklased. Ehk tuleb ka laevaühendus Kuramaaga. Ehk hakkab jää liikuma.