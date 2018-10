Kultuuripealinna reelt maas: kas kaotus või võit?

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, vallavalitsuse kultuuritöö spetsialist Kristel Peel ja Visit Saaremaa juht Margit Kõrvits arutlesid Kadi raadio saatejuhi Tõnis Kipperiga, mida Kuressaare võitis või kaotas kultuuripealinna konkurentsist välja langedes.



Tõnis Kipper (T. K.): Kas te sada protsenti südames uskusite, et edasipääsemine olnuks võimalik? Või oli mõte, et mis meil kaotadagi?

Tiiu Aro (T. A.): Eks südames uskusime ja ohud on alati olemas. Ükski sportlane ei lähe ühelegi distantsile kaotama. Alati loodab võita. Kokkuvõttes oleme hästi palju võitnud. On võitnud need inimesed, kes esitlust tegid. Paljud on öelnud, et see poolteist tundi oli nende elu pikim. On võitnud vald, meil on korralik dokument kaante vahel, mis on aluseks kultuuri arengukavale paljudeks aastateks.

Margit Kõrvits (M. K.): Me ei ole tegelikult löödud, saarlased oskavad väärikalt kaotada. Nagu ütles üks meie tiimi liige: esimene ja kolmas koht võidetakse, teine ja neljas kaotatakse.

T. K.: Mis saatuslikuks sai?

Kristel Peel (K. P.): Ei tea täpselt, mis saatuslikuks sai. Raport tuleb kolme nädala jooksul ja eks siis kuuleme. Aga nagu žürii esimestest emotsioonidest kõlas, et võib-olla Kuressaare jääb väikseks Euroopa mõõtmes. Meil ei ole tohutult head näidet integratsioonipoliitikast.

T. K.: Euroopa mõistes on ka Tartu pisemat sorti küla. Kuskile pole kirja pandud, kui suur ja millise elanike arvuga peaks kultuuripealinn olema. Kas jääb kuidagi tunne, et tehti ära? Ammuilma tohutu Narva promomine käib. See on sügavalt isegi mitte kultuuripoliitiline, vaid puhas poliitiline projekt. Ega president ilmaasjata seal aeg-ajalt promenaadil jalutamas ja Narvas tööd tegemas ei käi. On ju näha, kuhu väravasse mäng käib.

T. A.: Ei kinnita, ei lükka ümber. Võib-olla tõesti võistluses Narvaga oleksime jäänud meie peale. Kolm punkti.

K. P.: Võib-olla on see tõesti tõsi või me olimegi lihtsalt liiga head.

T. K: Aga seltskond, kes otsustamas oli – kas teadsite, mida nad hindavad? Leheloost selgus, et kõik olid vaimustuses teie esitlusest. See oli absoluutselt teistmoodi kui teiste Powerpointid.

T. A.: Kõige aluseks oli meie õigeks ajaks esitatud taotlus. Paber, kus küsimuste kaupa see üles ehitatud. Ja sealt vaadati, mis on jäänud natuke segaseks, ja küsiti täpsustust.

T. K.: Natukene olen sirvinud kommentaare, kõik on jube õnnelikud, et Kuressaare ei saanud kandidaadiks. Võib-olla oli küsimus, et saarlased ikka ei tahtnud ka? Ei võtnud ennast päris kokku. Polnud üldist õhinat?

M. K.: Tõenäoliselt on elus väga palju asju mõttetud, aga oleme uhked, et oleme mõelnud mõningad asjad nii põhjalikult läbi, mida ei ole aastakümneid tehtud. Meiega kaasas oli palju inimesi, kes mõtlesid kaasa. Ei saa üldistada, et me üldse ei tahtnud.

K. P.: Esitluse kontseptsiooni töötas ülilühikese aja jooksul välja muusikakooli õpetaja Annikki Aruväli, kes on super!

M. K.: Suur tänu kõikidele inimestele, kes kaasa mõtlesid ja panustasid oma vaba aega ja öötunde. Meil ei olnud ühtegi palgalist tiimi, nagu näiteks Tartul.

T. K.: Ei ole ju olemas sellist paberit, kus on kirjas punktide kaupa, missugune kultuuripealinn peab olema. Ja et oleme väikesed, oleme saarel, see ei tohiks ju olla eeldusena puudus. See võinuks olla tegelikult pluss.

M. K.: Tõenäoliselt on palju asju, mida rahvusvaheline žürii ootas. Väga palju sümboolseid tähendusi ja tähendusi Euroopa mõistes. Tõenäoliselt Narva oli meist lihtsalt sümboolsem.

T. K.: Kas viisakalt öeldes meie piiratud ressurss, jämedalt väljendudes vaesus oleks võinud saada takistuseks? Et me ei oleks saanud teha päris kõike nii, nagu oleksime tahtnud?

T. A.: Sul on õigus, aga teisest küljest on kultuuriministeerium lubanud edasikandideerivaid linnu toetada. Loomulikult on raha oluline, aga vähem oluline ei ole entusiasm, vabatahtlike kaasamine.

M. K.: Projekti kokku pannes me ei mõelnud järgmise aasta peale või isegi aastasse 2024, vaid pigem ka sealt edasi aastaid.

K. P.: Kui arengut silmas pidada, ei ole raha tihtipeale number üks, vaid inimesed ja inimressurss. Esitluses rõhutasime, et inimesed on Kuressaare väga suur potentsiaal.

T. K.: See raha, 36 000 eurot, mis volikogu projektile eraldas, pole ju ära raisatud?

T. A.: Mis tähendab, et raha on raisatud? Raha tavaliselt kasutatakse ja raha kasutamisel on alati mingisugune eesmärk.

T. K.: Minule tundub, et oleme oma auru palju ära raisanud sellistele viledele, et oleme pulmapealinn ja päikesepealinn jne. Äkki meil on fookus läinud pisut lappama ja peaks konkretiseerima, mida lõpuks tahame.

M. K.: Aga miks me ei võikski olla kultuurisaar? Terve maailm ja Euroopa reisivad ju sinna suunda, kus on aastaringselt kultuuri ja loodust. Meil on väga tugev stardiplatvorm.

T. K.: Ennustame, kumb võidab. Kas Narva või Tartu?

T. A.: Pikaajalise tartlasena pean ütlema, et vist ilmselt Narva.

M. K.: Ei tahaks olla poliitiliselt korrektne, aga hoian siiski Tartule pöialt.

T. A.: Mina ka. Mitte et mul Narva vastu midagi oleks.

K. P.: Ma ei ütle. Kuressaare oleks pidanud võitma.