Peaminister Jüri Ratas kinnitas riigikogu ees esinedes, et kohalikele omavalitsustele tuleks võimaldada oma territooriumil turismimaks kehtestada.



“Mina arvan, et tuleks luua võimalus, et kui kohalike omavalitsuste volikogud seda soovivad kehtestada, siis see oleks võimalik,” sõnas Ratas.

Viimasel ajal on turismimaksust järjest valjemalt rääkinud Tallinna linnavalitsus ja Keskerakonna poliitikud. Teisipäeval Tallinna Kultuurikatlas korraldatud visioonikonverentsil “Turismimaks – poolt või vastu?” ütles riigihalduse minister Janek Mäggi, et Eestis on vaja makse tõsta olulisel määral. “Kogu ühiskond ootab seda täiega!” väitis Mäggi. “Raha tuleks ära võtta nendelt inimestelt, kes meile külla tulevad,” ütles Janek Mäggi.

Jüri Ratas rääkis riigikogus, et kui omavalitsuse volikogu ei saa tegelikult kaasa rääkida oma tulubaasi kujundamisel ega seda suurendada, siis selline suund ei ole hea.

“Ma mõtlen näiteks Saaremaa valla peale. Kui ta soovib seda teha, siis tal võiks see võimalus olla. Või võtame Viljandi linna või paljud olulised Eesti omavalitsused, kus käib palju turiste,” sõnas Ratas.

Janek Mäggi sõnul on turismimaks just selline maks, millest Tallinn saaks lihtsalt 3 miljonit eurot aastas juurde, sest just nii palju turiste siin käib. “Kas see tähendab, et turismil hakkab kehvemini minema? Ei, mina seda küll ei usu!“

“Kui vaadata väga paljusid Euroopa riike, siis me näeme, et seal on turismimaks. Näiteks Itaalias võetakse öö pealt kas euro või poolteist või kaks või kolm eurot. Kas nii võiks olla ka Eestis?” rääkis Jüri Ratas riigikogus.