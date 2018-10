Raekojas tunnustati aasta õppijat

Kuressaare raekojas toimunud täiskasvanud õppija nädala tunnustusüritusel kuulutati 14 nominendi hulgast aasta õppijaks 2018 turismitalunikust ettevõtja Jorma Ihalainen.



13 aastat Kuressaare ametikoolis restoraniteeninduse kutseõpetajana tegutsenud 59-aastane Jorma Ihalainen on lisaks andnud soome, inglise ja prantsuse keele tunde ning panustanud pagarite kutseõppesse.

Kuigi küpsetamine ja toidutegemine on Jorma Ihalainenile alati meelepärane olnud, tundis ta oma sõnul, et tahab siiski ka ise veel õppida ja nõnda algaski pagaritarkuste omandamine. Ihalainen märkis, et elu on pidev ja seejuures huvitav õppimine. “Rohkem praegu ei jõua, sest oma turismitalu võtab ka palju aega,” lisas ta.

Aasta seeniorõppijaks osutus 92-aastane Jannu Holsting, kes alustas TÜ väärikate ülikoolis loengute kuulamist juba 2011. aastal. Aasta koolitaja Veeve Kaasik nõustab talunikke ja kõiki inimesi, kes soovivad maaelu edendada.

Aasta õppijasõbralik tööandja on ArborEst OÜ eesotsas juhataja Heiki Hansoga. Aasta õpitegu on Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi täiendõppeosakonna kogemusõppe loengute sari, kus tutvustasid erinevate maade kultuure mitte-eestlased, kes on tulnud Saaremaale elama.

Täiskasvanud õppija nädal toimus 21. korda. Ettevõtmise eesmärk on teadvustada elukestva õppe ja täiskasvanute koolituse tähtsust ning tunnustada tublimaid tegijaid. Tunnustusi jagatakse neljas kategoorias: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja ja aasta õpitegu.

Tunnustussüsteem “Eestimaa õpib ja tänab” tõstab esile üld- ja kutsehariduse valdkonnaga seotud haridusala töötajate tegevust ja väärt ettevõtmisi.

Aasta lasteaiaõpetaja Siret Liiv töötab Kuressaare eralasteaias Naerusuu. Ta on suurepärane tugi nii lastele kui ka vanematele. Kõik tema rühmas õppivad lapsed on justkui ta enda omad – hoolimine ja armastus on vastastikused.

Aasta klassijuhataja on Kuressaare ametikoolis töötav Irina Arhipova, kes lisaks koolis tegutsemisele jõuab töötada juhtival positsioonil ka teises ettevõttes. Aasta põhikooliõpetaja on Kuressaare Vanalinna koolis õpetav Ülle Kreos, kes teeb oma tööd rõõmuga ja kellele meeldib see, mida ta teeb. Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli sai suur ideede genereerija Arne Loorpuu Saaremaa ühisgümnaasiumist. Aasta kutseõppeasutuse õpetaja on Merit Karise ametikoolist.

Aasta tugispetsialistiks tunnistati veerandsada aastat kõne- ja kirjutamisraskustega laste abistamisele pühendunud Leelo Laus Kuressaare gümnaasiumist. Aasta õppeasutuse juht on Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand. Aasta hariduse sõber on aga Jaanis Sarapuu, kes on innustanud uute ideede leidmisele koolitöö igas valdkonnas.