Reisija: miks Tõll pooltühjalt sõidab?

Laevareisijad vaatasid eile imestusega parvlaeva Tõll pooltühja autotekki, sellal kui Virtsu kaile jäi maha mitukümmend sõiduautot.



“Kas meile on vaja tingimata graafikus püsivat parvlaeva, kui sinna autosid peale ei võeta?” küsis eile Virtsust kella 16.25 väljumisega Kuivastu poole sõitnud saarlane Margus.

Ta vaatas autotekil sportlikust huvist ringi ja tegi hulga pilte, tõendamaks, et tekil on tegelikult ruumi veel umbes kahekümnele väikesele sõiduautole. Just niipalju aga Tõllu kapten neid Virtsu kaile pika ninaga ootama jättis. Marguse sõnul ei püsinud Tõll hästi graafikus juba eelmise reisiga, jättes ka siis kai peale mitmed autod järgmist väljumist ootama.

Autotekil tekitas Marguses imestust just see, et pisikeste autode jaoks olid stividorid mitmes rivis justkui nimme tee kinni pannud, lastes sinna tropiks suurema sõiduki ette sõita. “Ma ei saa aru, kas selles tegevuses on mingil määral ka jonni, sest teadupärast käib meremeeste ametiühingu ja TS Laevade vahel palgavaidlus,” pakkus Margus.