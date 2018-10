Saarlase valimisliidu juht lahkus Keskerakonda

Valimisliidu Saarlane endine juht Gert Üprus-Sõnajalg (fotol) astus augustis Keskerakonda ja kandideeris juba oktoobris erakonna kongressil selle juhatusse.



Pärast eelmise aasta valimisi ja Mart Mäekeri valimisliidust väljaarvamist asus Üprus-Sõnajalg valimisliitu juhtima, osaledes aktiivselt pealtvaatajana ka Saaremaa vallavolikogu istungitel ning lõi kaasa volikogu komisjonide töös.

Värske keskerakondlane ütles Saarte Häälele, et on varemgi samasse parteisse kuulunud. “Oluline ei ole mitte erakondlik kuuluvus, vaid tähtsad on vaated ja põhimõtted. Minu soov on aktiivselt osaleda erakonna poliitikas ja anda enda panus Eesti rahva hüvanguks, millele on suunatud ka Eesti Keskerakonna ideed ja vaated,” rääkis ta, miks osales ka erakonna juhatuse valimistel, kus ta sai küll väikseima häältesaagi.

Tööd teeb ta oma sõnul jätkuvalt palju ja südamega. Igasuguseid erimeelsusi valimisliiduga Saarlane Üprus-Sõnajalg eitas ja ütles, et soovib ka tulevikus koostööd nendega jätkata. Vaatamata sellele, et ta on nüüd koalitsiooni liige, ütles Üprus-Sõnajalg, et valimisliidul on asjalikud ja põhjendatud ettepanekud ning soov Saaremaa elu edendada.

Oma lahkumist põhjendas ta asjaoluga, et võetud eesmärgid said Saarlases saavutatud ja sellest tulenevalt andis ta oma sõnul teatepulga järgmisele tublile inimesele. Saarte Hääle küsimusele, kes oli see järgmine tubli inimene, Üprus-Sõnajalg otsesõnu ei vastanud. Ta märkis, et seal on palju tublisid inimesi ja eks valimisliit ise otsustab, kelle ennast juhtima valib.

Kidakeelseks jäi uue juhi osas ka volikogu Saarlase fraktsiooni juht Mart Maastik. Tema ütles, et valimisliit on apoliitiline ning vaim on jätkuvalt tugev ja järjekindel. Uue juhi nime ei avalikustanud ka tema.

Valimisliit Saarlane ühendab Saaremaa vallavolikogu opositsioonisaadikuid.