TÖÖ: Foto- ja videoturg sai täiendust

Tänapäeva nutiajastul on foto- ja videoteenuste pakkujate valik suur. Ometi tuleb turule aina uusi tegijaid. Saaremaale lisandusid suvel tegelikult juba teada-tuntud nimed Priidu Saart ja Alar Truu.



Kumbki mees on tegelikult oma erialal juba tuntud tegija, kuid alles nüüd jõudsid nad oma ettevõtete registreerimiseni. Priidu Saart (22) on nüüdsest Saart Visuals OÜ ja Alar Truu (23) Loomutruu OÜ omanik. Mõlemad toovadki põhjuseks selle, et oli aeg hakata tegelema omaenda ettevõtmisega.

Loodusega seotud videod



Saart ütleb, et tema ala on eelkõige ikkagi videod. Vajadusel teeb ka pildi ära, kuid video on tema leib. Mehe oma lemmik on kõik, mis seotud loodusega. Usutavasti on ka paljud lugejad näinud Saarti hingematvaid kaadreid näiteks Kuressaare linnast, talvisest Saaremaast ja paljust muustki, mis ikka ja jälle videomängija taasesituse nuppu paneb klõpsutama. Saart ütleb, et loodust püüab ta siduda ka oma kõikide teiste töödega. Tänapäeval on videotegijate üks peamisi sissetulekuallikaid pulmad, nii ka Priidu Saartil. Neid jagub pea igasse kuusse.

Kui keegi loodab säästu­variandina saada pulma nii foto- kui ka videomehe ühes isikus, siis Saart sellist asja tegema ei kipu. Nõnda ei saa õieti keskenduda kummalegi.

Saart räägib, et tööd pakuvad ka mitmed ettevõtted, kellele on vaja teha näiteks reklaamklippe. Konkurents on tema sõnul olemas, kuid eks igaühel tuleb leida oma stiil ning see tellijatele meeldivaks teha.

Saart Visualsi registreerimiseni viis tema sõnul asjaolu, et tööd tekkis palju. Siiani pakkus ta teenust töövõtulepingu alusel, nüüd saab aga tehtud töö eest arveid esitada.

Priidu Saarti videomehe karjäär sai alguse üsna huvitaval kom­bel. Nimelt hakkas ta koolipoisina oma lõbuks Saaremaa ralli katseid filmima ning nendest saadud vastukaja innustas edasi tegutsema. Ise­õppi­nud videograafi sõnul saab praegu öelda küll, et töö toob leiva lauale ning tehtud valikud on olnud õiged.

Alar Truu on oma sõnul ikkagi fotograaf. Mõnda aega Õhtulehes pressifotograafina töötanud Truu on nüüdsest Saaremaal tagasi ja proovib läbi lüüa vabakutselise piltnikuna. Truu sõnul sai tal Tallinnas elamisest lihtsalt isu täis. Pressifotograafi töö on küll huvitav, aga samas pingeline.

Alar kinnitab, et hindamatuid kogemusi andsid talle Õhtulehes töötatud aastad kaasa kuhjaga. “Ma olen kõike teinud,” nendib ta.

Vabakutselisena mõnda tellimust saades ei ole tema jaoks enam midagi uut. Ta juba teab, kuidas midagi teha. Rääki­mata pressifotograafile nii vajaliku suhtlemisoskuse ja ka veidikese nahaalsuse omandamisest. Hulganisti tutvusi kõigele lisaks.

Truu pildistab oma sõnul kõike. Alates portreedest kuni üritusteni. Ajal, mil Saarte Hääl temaga vestles, ootas teda ees kõigepealt Saaremaa ralli tootepildistamine, siis tuli üles võtta kõik rallimehed portreedena ning seejärel läks ta mandrile “ilupilte” tegema.

Ei piirdu vaid Saaremaaga



Truu sõnul ei saa tööpõld vaid Saaremaaga piirduda. Tuleb käia ka mandril. Võimalusel klapitab ta erinevad mandritellimused ühele perioodile ning teeb ühe hooga kõik ära. Tema sõnul on Saaremaal elamine ja kohati mandril tööl käimine väga vastuvõetav. Ühte asja märgib ta küll, et stuudiofotograaf ta väga ei ole. Talle meeldib inimesi pildistada õues. Olgu see siis looduses või hoopis linna­ruumis.

Truu märgib, et ettevõtlusega alustamiseks tuli tal algul soetada kõik uus tehnika ning eks see tahab nüüd mõnda aega tagasiteenimist, samas on fototehnika üsna kindel ja teenib kasutajat mõnda aega.

Konkurentsi kohta fototeenuste turul arvab Alar Truu, et see aeg, kui iga fotoka omanik endale Facebookis fotograafialehe tegi ja teenust hakkas pakkuma, on mööda saamas. Tellijad hakkavad aru saama, et kõik ei ole ikkagi fotograafid.