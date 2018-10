JUHTKIRI: Karm mees see Suur Tõll!

See on nüüd tõestatud. Kõige karmim ja vägivaldsem tegelane multikamaailmas on Suur Tõll. Seda Jüri Arraku loominguna. Selline järeldus on lihtne tulema, kui igapäevaselt telekast ja arvutist laste ajudesse purskuv vägivald ei pane põngerjail silma ka pilkuma, kuid Saaremaa vägimehe ekraanile ilmumine paneb nad diivani taha peitu pugema.

Tõsi ta on, et vanameister Arraku joonistatud Suur Tõll Lepo Sumera helikastmes on veidi sünge küll. Mõõgad välguvad tihedalt, veri voolab ojadena ning vainlaste vankrirattaga udjamine lennutab neid kõikidesse ilmakaartesse. Arraku film on kuidagi reaalne. Seda vaadates võib tõesti tekkida lapses õud, et mis on sõda, võitlus ja surm. Tänapäeva multikad on teinud kõigest sellest mängu ja nalja, kust tekivadki arusaamad, et panniga pähe virutamine või kellegi kuskilt alla lükkamine on hirmus naljakas.

Suur Tõll ei ole karm, vaid Saaremaa vägilase lool on mõte, mida tuleks lastele selgitada. See ei ole niisama lihtsalt jalaga tagumikku andmine, vaid meie endi lugu.