Kesklinna ehitajale trahvi ei tehta

Kuigi Kuressaare kesklinna ehitustööd on erinevatel põhjustel veninud ja linnakodanike rahulolematus toimuva suhtes kasvanud, ei rakenda Saaremaa vallavalitsus ehitajale veel leppetrahve.



“Enamikul ehituslepingutest on juhuks, kui tähtaegadest kinni ei peeta, ette nähtud leppetrahvid,” ütles vallavanem Madis Kallas.

“Kuressaare kesklinn peab olema valmis 28. septembril 2019 ja sinna on pea aasta. Ootused kesklinna valmimise osas on läinud suuremaks ja kõik ootavad, et segadused lõpeksid. Aga Merko trahvimiseks põhjust ei ole, sest ühtegi tähtaega ei ole veel ületatud.”

Samas rõhutas Kallas, et kvaliteedi osas vallavalitsus kindlasti järele anda ei soovi. Praegu jäetakse aga kõnniteede graniitkiviga katmine pooleli, kuid järgmisel aastal peab jõudma nii kaugele, et ala on söögikohtade terrassidele ja liiklusele avatud.

“Ka ehitaja loodab mai lõpuks või suve alguseks suuremate töödega nii kaugele jõuda,” rääkis Madis Kallas. “Meie sõnum on, et jaanipäevaks oleks asjad paigas. Hoiame kätt pulsil ja vaatame, kuidas saaks teha veel kiiremini, et kesklinn oleks valgustatud ja et jõulukuuse ümbrus oleks tasane. Kui peaksid ilmnema tagasilöögid, siis teavitame sellest kindlasti ka üldsust ja avalikkust.”