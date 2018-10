Kihnu Veeteed kempleb saarlaste hankevõidu üle

Üle mitme aasta võitis Saaremaa Laevakompanii (SLK) ühes Tuule Liinidega riigihanke, mille alusel peaksid saarlased juba novembrist teenindama Viimsi ja Prangli saare vahelist laevaliini.

Ometi on asi senimaani lahtine, sest teine hankel osalenu, Kihnu Veeteed ei taha leppida saarlaste võiduga. Vedajat otsis Viimsi vald Kelnase ja Leppneeme vahelisele parvlaevaliinile.

Viimsi vallavalitsus langetas otsuse saarlaste kasuks juba sügise hakul, ent Kihnu Veeteed vaidlustas selle. Alustama pidi vedaja novembrist ning liinileping pidi kehtima viis aastat, 31. oktoobrini aastal 2023.

Kihnu Veeteed vaidlustasid aga hanketulemuse riigihangete vaidlustuskomisjonis (VAKO), tuues muu hulgas välja, et SLK on hilinenud majandusaasta aruannete esitamisega. Viimsi vald kinnitas aga, et aruannetega hilinemine pole piisav põhjus laevakompanii hankelt eemaldamiseks.

Mõne aja pärast taotles Kihnu Veeteed uuesti hanke vaidlustamist, tuues välja, et vahepeal teatavaks tulnud SLK pankrotiavaldus on oluline põhjus vaidlustuse rahuldamiseks. Neile teadaolevalt oli kohus SLK-lt välja mõistnud Holostovi Kinnisvarahalduse kasuks võlgnevuse summas ligi 19 miljonit eurot. See käivat aga Kihnu Veeteede hinnangul SLK-l üle jõu ja põhjustavat nende maksejõuetust. Tähelepanuta jätsid nad seejuures, et võlg on saarlaste esindaja kinnitusel ajatatud ja probleemi seega sisuliselt pole.

Lahendus tuli näiliselt oktoobri keskpaigas, kui komisjon jättiski Kihnu Veeteede vaidlustuse rahuldamata ning hanke võitjaks jäid ikkagi saarlased. Samas jäi Kihnu Veeteedele veel võimalus kaevata otsus halduskohtusse ning seda ka tehti.

SLK tegevjuht Tõnis Rihvk ütles Saarte Häälele, et nende jaoks on kõige olulisem, et Tuule Liinid võitsid hanke. Seda on kinnitanud Viimsi vallavalitsus ja omalt poolt andnud Tuule Liinidele õiguse ka VAKO. Kaua kohus asja arutab, Rihvk arvata ei osanud, pakkudes, et väga kaua sellega ilmselt minna ei saa.